川習熱線1小時 鍾志東：習近平盼川普理解「台灣問題」一廂情願

美國總統川普（左）與中國領導人習近平（右）10月底在首爾會晤。（路透檔案照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國領導人習近平24日突然致電美國總統川普，兩名世界強權領導人進行1小時對談，外界高度關注兩人是否提到台海問題。國防院學者鍾志東認為，習近平希望川普理解中國在「台灣問題」上原則立場，並希望限制日本對台海安全過分涉入，但此顯得有些一廂情願，因為華府積極推動台海安全國際化，勢將成為北京當局「一中原則」企圖內政化兩岸問題的最大挑戰。

（原文「習近平致電川普展現對台海國際化焦慮」由國防院國防戰略與資源研究所助理研究員鍾志東撰寫，本報獲國防院同意全文轉載）

2025年11月24日習近平意外地主動致電美國總統川普（Donald Trump），兩人進行約1個多小時電話交談，會後北京也罕見隨即公布川習談話內容。不過值得注意的是，中美雙方對川習談話焦點表述，呈現各說各話現象。中方著重於台灣議題，美方則是關注經貿議題，此種截然不同的話語論述，再次引起國際社會關注。

川習交談後各自表述是各取所需

於〈習近平同美國總統川普通電話〉新聞稿，中國片面地以台灣議題為主軸，高舉「合則兩利、鬥則俱傷」與「相互成就、共同繁榮」的中美友好合作大旗，「強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，高談中美曾於二次世界大戰「並肩對抗法西斯和軍國主義」，並以川普「完全同意」2025年10月30日釜山川習會中習近平對兩國關係看法，指稱「美方理解台灣問題對中國的重要性」，最後則是肯定俄烏戰爭和談，表態「中國支持一切致力於和平的努力」。明顯地，北京刻意地營造台灣與和平的政治議題是此次川習交談重點，有彌補釜山川習會沒提到台海事務並藉此表態立場的缺憾，同時也藉機進行文宣戰，反制日本近來對台海有事的集體自衛權表態。

美國方面說明則聚焦於美中經貿與俄烏戰爭，但未提及中國關注的台灣議題。白宮目前雖尚未對川習談話公布正式聲明，不過川普在《Truth Social》社交平台發文透露，兩人就「俄烏戰爭、芬太尼（fentanyl）、大豆與其他農產品等諸多議題討論」，他宣稱為美國農民「達成了一項意義重大且成效卓越的協議，而未來只會越來越好」，並表示美中關係「極端牢固」（extremely strong），同時再次表達2026年他與習近平將相互進行國事訪問，雙方也一致認為「保持密切溝通至關重要」。美國白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）受訪時則表示，川習通話內容集中在於美中貿易問題。目前華府對川習電話交談，仍未對台灣議題正式表態，不過將來無論是如何回應此次中國對台灣議題的片面表述，還是持續保持緘默以示善意或是異議，勢將引發不同解讀。

習近平展現對川普的期待與迎合

習近平主動致電川普，罕見而善意，也有帶風向意涵。川普第二次上任後，不時無忌諱地表達與獨裁者習近平良好互動關係，同時在國際場合對中國遞出橄欖枝，加上川普利益掛帥的交易外交（transaction diplomacy），讓習近平認為有機會說服川普把台灣當作交易籌碼，藉以穩定與發展更為重要的中美大國關係。川普近來無視北約（NATO）歐洲盟友意見與烏克蘭利益，片面提出《28點烏俄和平計畫》草案，藉此終止他認為不必要、不應該發生的俄烏戰爭，更強化北京對川普的期待。今日的烏克蘭可能就是明日的台灣，川普對烏克蘭施壓經驗鼓勵北京積極思考，川普或將無視國內外反對修改美國長期對台政策，甚至如法炮製俄烏和談施壓台灣進行兩岸和平談判的可能性。

川普強勢介入調停俄烏戰爭、不以理念價值為基礎的交易外交、不斷對習近平個人示好的善意、為達和平目標不惜犧牲友盟利益、以及為求立竿見影效益偏好短線操作的政治行為模式，讓習近平嗅出與川普合作管控台海問題機會。北京希望藉此設立停損點，反制近年來國際社會對台海安全介入深度與廣度的不斷擴大態勢。〈習近平同美國總統川普通電話〉新聞稿中，北京不像往例提「一中原則」公然挑戰美國「一中政策」，改採婉轉表達方式，希望獲得川普理解中國對台灣立場。此外還不斷強調大局為重下中美合作的必要性與重要性，援用川普話語與肯定俄烏和談，藉此凸顯美中在台海有和平的共同利益。習近平罕見主動來電與同意中斷多年的中美領導人國事互訪，展現他對川普的善意，不過也期待獲得川普對台灣議題的正面回應。

台海安全國際化將成美中競爭新焦點

相較於釜山川習會美中對台灣議題緘默以示立場不同，此次川習電話交談後的美中各自表述現象，猶如以另類方式展現美中對台海安全國際化的難解歧異。美中只能求同存異地暫時擱置爭議，透過雙邊持續密切溝通機制，避免在台海擦槍走火。為因應中國對外擴張主義，在台海安全上，川普正採取三步走策略——維持「戰略模糊」傳統、建構軍事優勢的嚇阻能力、以及倡議「台灣地位未定論」正當化並展現美國介入的決心。除此之外，川普政府持續建構以美國為軸心的區域安全機制，援引整合美國的盟邦夥伴，以集體力量共同嚇阻中國可能於東海、台海、南海挑戰既有區域安全秩序。這也讓台海安全呈現國際化態勢，台海不再是兩岸、中美、中日或是日美的台海，而是東亞、印太、乃至全球的台海。日本近來積極倡議東亞「單一戰區」概念以及主張台灣有事可能構成行使集體自衛權的「存立危機事態」，即是反映台海安全國際化態勢的新發展。

中國對美日安保機制下台海安全國際化發展，無疑有芒刺在背之感，因為此將大幅威脅中國企圖片面定義台灣主權歸屬、台海和平現況與解決兩岸統一方式。美國國務院力挺日本，展現對美日同盟的承諾堅定不移與堅決反對片面改變區域安全現狀。〈習近平同美國總統川普通電話〉將台灣議題與二次世界大戰的軍國主義、戰後國際秩序、以及中美合作進行掛勾，正反映習近平對目前台海安全國際化新發展的焦慮。習近平希望川普理解中國在台灣問題上原則立場，同時希望藉由川普限制日本對台海安全的過分涉入。對此，習近平顯得有些一廂情願。因為川普毫無單獨承擔維護台海安全責任，反而積極透過美日安保機制要求日本介入台海安全以分擔美國責任。華府積極推動台海安全國際化，勢將成為北京「一中原則」企圖內政化兩岸問題的最大挑戰，沒有之一。

