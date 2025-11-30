F-16V戰機進駐、反艦飛彈群成立 東台灣防衛戰力將逐年跳升

海軍雄三發射車緊急出動，在東海岸完成機動部署。（資料照，記者游太郎攝）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕陸軍花防部下月將擇定6天，於台東太麻里溪口進行戰車、迫擊砲、機砲等實彈射擊訓練，讓官兵熟悉實戰環境、強化灘岸作戰能量。考量共軍已具備各式兩棲登陸艦艇，對我國東部威脅劇增，國軍隨之強化東台灣部署，除了明年交機的66架F-16V block70戰機將進駐台東志航基地，東台灣也將有個海軍濱海作戰指揮部的群級單位，藉由反艦飛彈鞏固太平洋防務。

中國解放軍持續強化兩棲登陸戰力，除了可運送大量登陸兵力的075兩棲攻擊艦、071船塢登陸艦，正在測試當中的076兩棲攻擊艦「四川艦」，也被視為可搭載有人直升機、無人機與氣墊登陸艇的大型儎台，且其不斷強化在台灣東部外海的演訓，已使國軍提高警覺。為強化東部防務，國軍已將花蓮七星潭、台東知本海灘等列為「紅色海灘」，在「漢光演習」等年度重大演訓之時，藉由實戰化反登陸作戰等演練，強化應處作為。

空軍明年起將獲得F-16V block70戰機。（取自洛馬官網）

除了地面部隊，國軍海、空軍在東台灣的部署也將逐年強化，我國藉由新式戰機採購特別預算，籌獲的66架F-16V block70戰機，雖然交機略有延宕，但計畫於明年陸續抵台，屆時將全數部署於台東志航基地。這款新銳戰機可掛載AGM-84L反艦飛彈、AIM-120中程空對空飛彈，甚至是AGM-154滑翔炸彈、AGM-84H/K巡弋飛彈等反制武器。

海軍部分，預計於明年7月正式成軍的海軍濱海作戰指揮部，將成為統合反艦飛彈發射車、飛彈快艇、雷達的重要作戰單位，東台灣預計將成立一個群級單位，包括花蓮新城、台東卑南等都是潛在駐地。根據軍方規畫，這批「以陸制海」勁旅，將以國造雄風二型反艦飛彈、雄風三型超音速反艦飛彈、雄三增程型反艦飛彈，與美製陸射魚叉反艦飛彈，對來襲船團進行多波次打擊。

請繼續往下閱讀...

相關新聞請見

太麻里溪火砲射擊、中科院飛彈實射 東台灣重要演訓12月輪番登場

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法