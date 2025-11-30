尼米茲號剛走... 美航艦「林肯號」打破歲修週期 悄然出港奔赴太平洋

美國海軍航艦「林肯號」（左）與伯級驅逐艦「小彼得森號」（右）進行海上整補演練。林肯號11月28日打破常規部署週期，緊急出港奔赴太平洋，以填補即將除役的尼米茲號留下的戰力空缺。（圖：美國海軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕為了維持在印太地區的絕對空中優勢與兵力存在，美國海軍再度打破常規部署模式。美國海軍學會新聞（USNI News）披露，尼米茲級核動力航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln, CVN-72）11月28日悄然駛離加州聖地牙哥海軍基地，前往太平洋執行部署任務。值得注意的是，這距離該艦上次結束部署返港還不到一年。

五角大廈官員證實，「林肯號」此次是以第3航艦打擊群（CSG 3）旗艦的身分出動，艦上搭載第9艦載機聯隊（CVW-9），並由伯克級飛彈驅逐艦「小彼得森號」（USS Frank E. Petersen Jr., DDG-121）擔任防空指揮艦隨行。

此次出動打破了美國海軍標準的「優化艦隊反應計畫」（OFRP）。該計畫通常規定航艦需遵循36個月的「維修、訓練、部署」循環週期。然而，「林肯號」自2024年12月結束為期162天的部署返港後，僅經過一系列維持性演習及9月份在阿拉斯加外海的「北方邊緣」（Northern Edge）演習，便再次投入前線。這種非常規的調度被視為一種「衝刺部署」（surge deployment），旨在回應緊急戰力需求。

高頻率出動 填補尼米茲號空缺

這種高強度的部署模式近期在美軍艦隊中並不罕見。同樣以聖地牙哥為基地的航艦「卡爾文森號」（USS Carl Vinson），先前也打破了OFRP週期，在短暫休整後於2024年底再次展開長達9個月的部署。

報導指出，此次「林肯號」緊急出港的時機點相當關鍵。美國海軍最資深的航艦「尼米茲號」（USS Nimitz）上週才剛離開南海，結束其服役生涯的最後一次作戰部署。這艘以華盛頓州布雷默頓（Bremerton）為基地的老將，在完成超過8個月的任務後，預計將前往東岸進行除役與拆解。

