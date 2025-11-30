自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

就是要再戰20年 西班牙「縮小版伯克級」F100神盾巡防艦啟動延壽

2025/11/30 17:40

西班牙F100神盾巡防艦將啟動延壽。（路透檔案照）西班牙F100神盾巡防艦將啟動延壽。（路透檔案照）
〔記者涂鉅旻／台北報導〕為西班牙海上作戰主力的F100神盾巡防艦確定啟動延壽作業，根據外國軍聞網站《海軍新聞》報導，西班牙已斥資32億歐元（約新台幣1165億元）、投入10年的時間，為5艘同級艦進行延壽作業，預計可將這批2002年至2012年服役的艦艇延壽至2045年，將更替過時的部件，提升作業互通性與作戰效率。

《海軍新聞》報導，西班牙造船業者納凡提亞（Navantia）發布新聞稿表示，西班牙政府已批准一項32億歐元（約新台幣1165億元）、為期10年F100「阿爾瓦羅．巴贊級」（Navantia）神盾巡防艦延壽案。由這家公司建造的5艘同級艦，從2002年至2012年間交付，目前已逐步進入中壽期，為使這批軍艦可以服役至2045年，因此將更換過時的部件，升級的系統將具備作業互通性與操作效率。

納凡提亞公司說，F100神盾巡防艦是全球公認的世界級頂級多用途艦艇，接受現代化改造將可維持其技術領先地位，該公司也在建造新世代的F110巡防艦，將可為西班牙提供最強大的海上防衛能力。

值得一提的是，西班牙F100巡防艦是歐洲採用神盾戰鬥系統的先驅，其滿載排水量約5800噸至6300噸，外觀酷似縮小版的美國「伯克級」神盾驅逐艦。F100神盾巡防艦有6組8單元的垂直發射系統，可搭載32枚先進的標準二型防空飛彈，以及64枚RIM-162防空飛彈，另有8枚魚叉反艦飛彈，整體戰力相當均衡。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中