就是要再戰20年 西班牙「縮小版伯克級」F100神盾巡防艦啟動延壽

西班牙F100神盾巡防艦將啟動延壽。（路透檔案照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕為西班牙海上作戰主力的F100神盾巡防艦確定啟動延壽作業，根據外國軍聞網站《海軍新聞》報導，西班牙已斥資32億歐元（約新台幣1165億元）、投入10年的時間，為5艘同級艦進行延壽作業，預計可將這批2002年至2012年服役的艦艇延壽至2045年，將更替過時的部件，提升作業互通性與作戰效率。

《海軍新聞》報導，西班牙造船業者納凡提亞（Navantia）發布新聞稿表示，西班牙政府已批准一項32億歐元（約新台幣1165億元）、為期10年F100「阿爾瓦羅．巴贊級」（Navantia）神盾巡防艦延壽案。由這家公司建造的5艘同級艦，從2002年至2012年間交付，目前已逐步進入中壽期，為使這批軍艦可以服役至2045年，因此將更換過時的部件，升級的系統將具備作業互通性與操作效率。

納凡提亞公司說，F100神盾巡防艦是全球公認的世界級頂級多用途艦艇，接受現代化改造將可維持其技術領先地位，該公司也在建造新世代的F110巡防艦，將可為西班牙提供最強大的海上防衛能力。

請繼續往下閱讀...

值得一提的是，西班牙F100巡防艦是歐洲採用神盾戰鬥系統的先驅，其滿載排水量約5800噸至6300噸，外觀酷似縮小版的美國「伯克級」神盾驅逐艦。F100神盾巡防艦有6組8單元的垂直發射系統，可搭載32枚先進的標準二型防空飛彈，以及64枚RIM-162防空飛彈，另有8枚魚叉反艦飛彈，整體戰力相當均衡。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法