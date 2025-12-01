傳國防部與AIT整合9項軍購要價書 顧立雄：軍購都有與美方初步協調

國防部長顧立雄今日赴立法院外交及國防委員會報告、備詢。（記者王藝菘攝）

〔記者黃靖媗／台北報導〕針對總統賴清德提出的「台灣之盾」，傳出國防部正與美國在台協會（AIT）安全合作組，針對1.25兆元國防特別預算及明年度國防預算案，整合9項軍購要價書。對此，國防部長顧立雄表示，軍購都有與美方初步協調，在美方未知會國會前，國防部不對外說明。

顧立雄今日出席立法院外交及國防委員會前受訪表示，軍購事項都有與美方初步協調，具體案項在美方沒有知會國會之前，國防部不對外說明。

媒體報導指出，9項軍購要價書涵蓋「台灣之盾」所需首批對美採購第4套，並具備美軍現役整合戰鬥指揮系統（ICBS）的愛國者3型飛彈等。顧立雄受訪表示，我國一直以來不斷提升整體防空系統能力，能夠增加重層攔截網、有效透過AI輔助提高攔截率，是我國整體防空目標，凡是有助整體防空目標能力的達成，相關的指管決策系統，若能夠達到以上要求事項，都是我國未來籌獲潛在項目。

請繼續往下閱讀...

針對軍購需求型塑，是否從「由下而上」改為「由上而下」？顧立雄說，「沒有這回事」，整個仍是依照未來作戰需求、敵情威脅、科技趨勢等，擬定需要的軍購、委製、商購，沒有「由上而下」的問題。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法