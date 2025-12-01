歷史時刻！ 土「紅蘋果」無人機首以空對空飛彈命中「超視距」目標

Dünyada ilk kez bir insansız savaş uçağı, görüş ötesi havadan havaya füze ile hedefini vurdu.



For the first time in the world, an unmanned combat aircraft struck its target with a BVR air-to-air missile.



Bayraktar #KIZILELMA



GÖKDOĞAN Füzesi Atış Testi

GÖKDOĞAN… pic.twitter.com/KCSxlaA2Hu — BAYKAR （@BaykarTech） November 30, 2025

〔記者陳治程／綜合報導〕土耳其無人機大廠「拜卡」（Baykar）近日宣布，其研發的「紅蘋果」（KIZILELMA）戰鬥無人機在上（11）月最新一輪的測試中，成功以自製的空對空飛彈，命中視距外的空中目標，創下無人機領域新紀錄；外媒指出，土國未來擬將此機部署至其新一代兩棲突擊艦，有望強化該國海軍空中兵力的投射能量。



土耳其國造戰鬥無人機「紅蘋果」，日前在最新一輪的實機測試中，成功以國產空對空飛彈命中空中高速靶機，首創無人機接戰能力新紀錄。（擷自拜卡公司官方影片）

拜卡上月20日透過官方新聞稿指出，該公司旗下自行研發的「紅蘋果」戰鬥無人機，日前在最新一輪的實機測試中，除驗證其與F-16戰機編隊飛行、驗證聯戰能力，以及機載「穆拉德」（MURAD）國產AESA雷達鎖定該機的接戰能力，更成功以國產的「游隼」（GÖKDOĞAN）空對空飛彈，命中一架「視距外」（BVR）的空中高速靶機，創下戰鬥無人機實彈測試先例。

搭載國產雷達的土耳其「紅蘋果」戰鬥無人機，還在此次測試中和土國空軍現役的F-16C戰機編隊飛行，驗證有－無人作戰架構。（拜卡公司官網）

軍聞媒體「Naval News」昨（30）日報導指出，現行戰鬥無人機多用以執行空對地打擊任務，尚未有空對空擊殺的紀錄出現，因此，「紅蘋果」此次測試，可謂在航空史上首開先例（a new chapter in aviation history），驗證戰鬥無人機的「空對空」打擊能力。

由土耳其無人機大廠研發的「紅蘋果」無人機，全長14.5公尺、高3.5公尺，採渦扇引擎設計，具備亞音速飛行性能，並可攜掛1.5噸酬載，搭配雷射導引火箭、飛彈甚至是長程巡弋飛彈，遂行對空、對地等打擊任務，在有人戰機架構下，稱職扮演「忠誠僚機」的角色。

圖為紅蘋果無人機（後）、TB3無人機（前）今年登上「安納多盧號」兩棲突擊艦的測試情形。（拜卡公司X帳號）



報導另指出，現仍測試中的「紅蘋果」無人機，後續將登上土國海軍新銳的「安納多盧號」兩棲突擊艦，聯手同公司的「TB-3」無人機成為艦載機主力，更有望登上未來有望建造的國產航空母艦「MUGEM」，進而成為該國海上航空兵力的核心之一。

