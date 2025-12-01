航程等於繞地球一圈半 完成「高桅行動」的英威爾斯親王號航艦回家了

今年4月率打擊群盛大出航的英國皇家海軍航艦「威爾斯親王號」，現已完成長達8月的印太遠洋部署，返回母港樸茨茅斯。（英國皇家海軍官方Facebook）

〔記者陳治程／綜合報導〕英國皇家海軍「威爾斯親王號」（R09）航艦打擊群，今年4月宣布睽違4年投入長達8個月的「高桅行動」印太遠洋部署，而在近日，這支大型艦隊已返回母港樸茨茅斯、圓滿達成任務並具備完全作戰能力；根據紀錄，該打擊群此次行動不只航行逾4萬浬、各式艦載機起降更突破2500架次，為該軍這趟近20年最浩大遠航增添不少光彩。

英國皇家海軍是在上月28日宣布「威爾斯親王號」航艦打擊群的年度任務「高桅行動」（Op. Highmast）正式結束，順利完成8個月的印太遠洋部署及演訓；而在今（1）日，官方也釋出航艦駛入母港樸茨茅斯（Portsmouth）的最新畫面，以及在港邊等待許久的艦員家人和大群民眾，為這趟英軍近20年最大陣仗畫上圓滿的句點。

請繼續往下閱讀...

英軍威爾斯親王號航艦打擊群集結F-35B戰機、梅林及野貓直升機，搭配多艘驅逐艦、巡防艦和油彈補給艦，共同完成長達8個月的「高桅行動」。（英國皇家海軍官網）

英國皇家海軍28日的官方新聞稿指出，該打擊群共部署了兩支中隊的F-35B戰機、以及來自四支中隊的「梅林」（Merlin）反潛直升機及「山貓」（Wildcat）通用直升機，加上無人機中隊支援的T-150型機，搭檔英軍45型「無畏號」驅逐艦、挪威「阿蒙森號」巡防艦等水面作戰艦，一同造訪了日、澳等印太盟邦，並進行聯合演訓，在印太局勢穩定方面提供相當貢獻。

英軍「野貓」直升機俯瞰「威爾斯親王號」航艦的空中視角。（英國皇家海軍官網）

值得一提的是，此次「高桅行動」的總航行里程超過4萬浬（74080公里），約當繞行地球一圈半；打擊群部署的各式戰機、直升機、無人機，期間的起降次數也突破2500架次，成為該航艦打擊群具備完全作戰能力（Full Operational Capability, FOC）的堅實基礎。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法