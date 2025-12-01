自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

越戰英雄命名！美軍接收神盾艦「小哈維．巴納姆號」 戰力升級

2025/12/01 14:07

美國海軍最新接收的勃克級驅逐艦「小哈維．巴納姆號」（DDG-124）在交付前進行海試。（圖取自美國海軍）美國海軍最新接收的勃克級驅逐艦「小哈維．巴納姆號」（DDG-124）在交付前進行海試。（圖取自美國海軍）
〔編譯陳成良／綜合報導〕美國海軍於11月17日正式接收最新一艘伯克級飛彈驅逐艦「小哈維．巴納姆號」（USS Harvey C. Barnum Jr, DDG-124）。據軍事媒體《Army Recognition》報導，該艦屬於特殊的「技術插入型」構型，介於現役IIA與最新III型之間，並以仍在世的越戰榮譽勳章得主命名，具備強化的神盾戰系與防空能力。

報導指出，由通用動力巴斯鋼鐵廠（Bath Iron Works）建造的「小哈維．巴納姆號」，屬於「Flight IIA技術插入型」（Flight IIA Technology Insertion）。這一構型雖保留了IIA 型的船體結構，但導入了III型的關鍵技術，包括升級版電力與冷卻系統、先進電子戰套件及現代化作戰系統架構，為未來的高強度海戰做好準備。

該艦配備「神盾基線9C」戰鬥系統，具備「整合防空與飛彈防禦」（IAMD）能力，能同時執行傳統防空與彈道飛彈攔截任務。艦上配置96單元垂直發射系統（VLS），可依任務需求搭載標準二型、三型與六型防空飛彈，以及戰斧巡弋飛彈與反潛火箭，具備全方位的打擊火力。

85歲英雄登艦試航 蔚為佳話

這艘軍艦的命名充滿傳奇色彩。艦名源自美國海軍陸戰隊退役上校巴納姆（Harvey C. Barnum Jr.）。他在越戰期間臨危受命，接替陣亡指揮官率部突圍，獲頒美軍最高榮譽的「榮譽勳章」。現年85歲的巴納姆7月間更受邀登艦參與海試，親自見證以自己名字命名的軍艦乘風破浪，成為美軍佳話。

巴納姆2023年7月出席以其為名的伯克級神盾驅逐艦下水暨命名典禮。（美聯社資料照）巴納姆2023年7月出席以其為名的伯克級神盾驅逐艦下水暨命名典禮。（美聯社資料照）
隨著「小哈維．巴納姆號」交付，該艦將進入最後整備與訓練階段。報導強調，這艘多功能戰艦將成為美軍「分散式海上作戰」戰略的核心資產，有助於維持關鍵海域的制海權。目前巴斯鋼鐵廠仍有7艘伯克級驅逐艦在建，顯示美軍對水面戰力投資的持續性。

