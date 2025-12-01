自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

「海鯤號」潛艦錨機預計月中回裝 顧立雄強調海測無任何政治考量

2025/12/01 14:05

海鯤號潛艦完成五次浮航測試，將進入潛航測試階段。（資料照，台船提供）海鯤號潛艦完成五次浮航測試，將進入潛航測試階段。（資料照，台船提供）
〔記者黃靖媗／台北報導〕國造潛艦海鯤號上週完成第5次浮航測試，卻遭爆料該艦無錨出港海測，挨批「拿全體船員生命開玩笑」。對此，國防部長顧立雄今（1）日於立院答詢強調，潛艦海測經過台船、國外技協、船上官兵的安全評估，否認有任何政治性考量；海軍參謀長邱俊榮指出，回原廠維修的錨機預計於12月中旬裝回艦上。

立法院外交及國防委員會今日邀請國防部部長顧立雄報告「軍人薪資待遇結構現行作法檢討及未來調整規劃」，並備質詢。國民黨立委徐巧芯、馬文君等關切潛艦海測無錨出港議題。

顧立雄會前受訪說明，潛艦的錨在一般潛航時並沒有使用，但國防部也有設計多種備援手段，無論是在浮航測試或接下來要進行的潛航測試，多種備援手段都能確保安全，他強調，安全還是列為首要考量。

海軍參謀長邱俊榮說明，潛艦海測時，錨機因為原廠測試時，發現有些零件需要做必要更換，而回原廠維修。

顧立雄答覆立委質詢時說明，每次海測都有經過完整逐項評估，並會制定安全規範與風險管理應處，在符合安全條件下，才會安排海上測試。邱俊榮補充，評估是由台灣、國外技協、船上官兵一起進行。

顧立雄表示，潛艦的錨與水面上的船錨功能不同，在一般潛航時不使用，是航經狹窄水域或進出港時，因應緊急狀況作為減速使用，是多重的備援選項之一，由於國防部評估潛艦的主、備動力系統正常，且有拖船警戒及伴護兵力全程支援，錨具在這次浮航測試不是必要條件。

顧立雄進一步指出，潛艦仍在建造測試階段，待錨機調教回裝之後，將以浮航的方式來測試下錨與起錨操作功能。

徐巧芯追問錨機回裝的時間，以及缺少錨機是否會對潛艦的配重、平衡、重量造成影響？邱俊榮說明，缺少錨機對艦艇整體重量影響非常低，對配重、平衡則無影響，錨機將於12月中旬回裝船上。

另外，前海軍司令唐華上將已調任國防大學校長，外界有解讀這起人事案為「拔官」，媒體關切此事是否與潛艦有關？顧立雄會前受訪強調，「沒有被拔掉，（唐華）是轉任國防大學」，他指出，所有人事異動都是由總統作為三軍統帥做的決定，他也會與總統討論，要借重唐華的專業才幹，在國防大學繼續進行國防改革教育的重大任務。

