後備軍人快來看有沒有「中獎」 國軍2026年教召開放查詢了！

圖為今年7月接受步兵206旅全旅動員教召，並投入漢光41號演習臨戰訓練的砲兵營召員。（本報資料照，記者羅國嘉攝）

〔記者陳治程／台北報導〕國軍近年持續改革教育召集，從延長訓期、提高薪餉，再到調整射擊流路，並增加戰傷救護等新式課程，就是為落實後備軍人的「實戰化」訓練，以達成「召即訓、訓即用」目標；隨著今年教召邁入尾聲，後備指揮部今（1）日也宣布開放明年的教召查詢，各位學長們可以上網確認是否「中獎」，以利及早進行相關規劃。

國防部在今（2025）年2月宣布在全台18縣市編成後備旅，其中，台中、高雄兩地各有兩支後備旅，故部隊總數來到20支，隸屬全動署後備指揮部，不過，上述部隊的指揮權，將在明年移交陸軍司令部，這已是軍方2022年成立全民防衛動員署以來，第三度移轉縣市後備旅的管轄權。

圖為步兵206旅2022年首辦新制14天教召情形。國軍三年前試辦新制教召以來，後備動員部隊的管轄權已經過三次移轉，而明年又要從全動署後備指揮部移編回陸軍，落實常、後一體目標。（國防部發言人官方Facebook）

國軍現行的教育召集由守備步兵旅、縣市後備旅協同辦理，隨著20支縣市後備旅於今年全數編成，新年度教召也將全面統一實施「14天」新制，提升後備戰力；國防部今年7月曾在提交立法院的「漢光41號演習檢討報告」中提到，後備動員部隊明年將採「特殊專長指名申請」方式，滿足高階專長需求，搭配「原兵歸原位」原則，優先補充原單位專長職務，形成固定編組。

此外，明年的「同心36號」演習還將提升教育召集整體規模，規劃「同步執行」守備旅及縣市後備旅的全旅動員，以利驗證既有動員機制效能。

陸軍步兵206旅步3營今年7月8日在教召期間，實施召員編制武器射擊訓練。根據規劃，國防部明年計畫在同心36號演習中擴大「全旅動員」驗證，縣市後備旅也將加入召集行列。（取自青年日報）

國防部強調，後備部隊未來將依循「常、後一致」標準，籌建守備、後備部隊單兵戰鬥裝備，並視任務及專長，配賦光學瞄準鏡、內紅點瞄準鏡及雷指器的新式步槍、頭戴夜視鏡、戰鬥個裝與防護面具等，藉此提升部隊實質戰力。

