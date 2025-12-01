才剛售美愛國者飛彈 傳日本擬賣菲律賓「03式防空飛彈」

傳出日本政府正與菲律賓展開非正式磋商，有意出口自衛隊的「03式中程防空飛彈」。（圖擷自Wiki）

〔即時新聞／綜合報導〕日本近期完成向美國出口「愛國者」防空飛彈後，傳出正與菲律賓展開非正式磋商，有意出口自衛隊的「03式中程防空飛彈」，菲方表示有興趣引進部署到軍隊。

據《共同社》報導，高市早苗政府計畫最快明年上半年廢除防衛裝備品出口，僅限非戰鬥目的「5類」的現行規則，所謂的「5類」是僅允許出口用於「救援、運輸、警戒、監視、掃雷」這5類裝備；自民黨與日本維新會的聯合執政協議書中寫明2026年廢除5類限制的方針。

相關人士透露，日菲兩國政府就「03式中程防空飛彈」出口交換意見，菲方表示有興趣引進部署到軍隊。該飛彈為日本陸上自衛隊運用的國產飛彈，可攔截飛機及巡弋飛彈，射程約50公里，自2003年開始服役，用以逐步汰換鷹式飛彈；對彈道飛彈和極音速滑翔武器具備攔截能力的「性能提升型」也在開發中，預計2028年度完成。

此外，日菲兩國也就海上自衛隊「阿武隈」級護衛艦的出口進行磋商，菲律賓海軍司令表示，希望至少確保獲得3艘。

報導指出，政府對於防衛裝備品出口的積極態勢愈加明顯，日菲兩國著眼於遏制加強海洋活動的中國，正在加強安保領域的合作。

