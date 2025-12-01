這次真的付錢取貨 印尼驗收首批3架全新「飆風」戰機

印尼空軍在法親自驗收並接收的首架雙座型「飆風」戰機，機身編號T-0301。（印尼空軍官方Facebook）

〔記者陳治程／綜合報導〕為提高在南海衝突中的議題話語權，印尼近年在軍火市場上相當活躍，在空軍方面尤甚，不只採購韓製KF-21，更將目光投向土耳其、美國等，展現現代化建軍的高度企圖心。日前，印尼空軍宣布在法國接收首批「飆風」戰機，為近期的「大購機」動作踏出第一步，而這批戰機預計明（2026）年飛返印尼國門，並投入部隊的戰備序列。

印尼空軍副參謀長里札里哈迪中將（Tedi Rizalihadi）上（11）月28日率團前往法國，在達梭航太梅里尼亞克廠區驗收首批3架「飆風」戰機，機身編號分別為T-0301、T-0302、T-0303，3機均為訓練用的雙座機，這也是該國空軍繼今年9月送訓種子教官在法首飛後，首次以自家採購的新機進行試飛。

印尼空軍副參謀長里札里哈迪中將11月下旬率團赴法驗收首批3架雙座型飆風戰機，並與原廠人員合影。（印尼空軍官方Facebook）

印尼是在2022年宣布向法國採購42架「飆風」F4型戰機，並在去（2024）年初分6架、18架、18架三批次簽署採購合約，首批新機預計明年交付，藉此彌補該國在F-5戰機退下後的戰力間隙。根據規劃，這三架雙座機預計明年初自法國飛返印尼國門，交付印尼空軍並投入戰備序列，宣告邁入全新的「飆風」時代，大幅提升制空能力。

圖為印尼空軍飆風戰機種子教官，今年9月在法受訓的情形，可見當時還是以法國空軍的同型機進行換裝訓練。（印尼空軍官方Facebook）

值得一提的是，該國未來除將換裝「飆風」戰機，還將接收南韓生產的KF-21戰機，加速印尼空軍的機隊現代化；另一方面，該國在今年6月的印尼國防展中，還與土耳其政府達成協議，簽約採購48架現仍測試中的KAAN「可汗」戰機，其建軍企圖心不言而喻。

不過，印尼國防部長夏弗里（Sjafrie Sjamsoeddin）今年10月曾透露籌購42架中國製「殲-10C」戰機的計畫，上月又改口稱「尚未決定」，引發各界討論。

