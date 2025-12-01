又想來亂？ 澳洲證實追蹤菲律賓海中國海軍艦隊

澳洲國防部長馬勒斯證實，澳洲正在追蹤菲律賓海域的一支中國人民解放軍海軍艦隊。（歐新社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）1日罕見證實，澳洲正在追蹤菲律賓海域的一支中國人民解放軍海軍艦隊，因為擔心該艦隊可能正駛向澳洲水域，但目的地尚不清楚。

英國《衛報》報導，馬勒斯指出，這隻中國海軍艦隊有能力在今年底前抵達澳洲，但其目的地目前尚不清楚，澳洲始終對相關海域的動態保持警惕，「我們將對中國艦艇的動向進行例行監測，尤其是在確認其不會進入澳洲附近海域之前，我們將持續密切關注」。

今年3月間，一支中國海軍特遣艦隊在未事先通報的情況下繞行澳洲海岸線，進出澳洲的專屬經濟區，在商業飛行空域附近發射實彈，迫使數十架民航班機在飛行途中改變航線，引發坎培拉當局及區域國家關切。

雖然澳洲官員多次向公眾保證，中國艦艇的出現和行為完全符合國際法，但這次航行是中國海軍有史以來到達的最南端，讓澳洲深感不安。馬勒斯表示，現在判斷目前這支共軍艦隊是否正駛向澳洲還為時過早。

與此同時，馬勒斯和國防工業部長康洛伊（Pat Conroy）也宣布，將對國防部進行1970年代以來最重大改革，旨在簡化國防採購流程，減少專案預算和工期超支，並將設立一個新的獨立交付機構，負責管理數十億澳幣的複雜國防和軍事計畫。

這個名為「國防交付局」（Defence Delivery Agency）的新機構將於2026年7月開始運作，由一位新的國家軍備主管領導。到2027年7月，它將成為一個獨立於國防部的機構。

馬勒斯說明，該機構將大大提高國防開支的品質，並確保澳洲在增加國防預算的同時，能夠保證各項計畫按時、按預算完成。

