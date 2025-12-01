歐盟警告川普：不能赦免普廷在烏克蘭犯下的戰爭罪行

歐盟司法專員麥格拉斯警告川普，若赦免普廷對烏克蘭犯下的戰爭罪行，將鑄成歷史大錯。（歐新社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕歐盟司法與民主事務專員麥格拉斯（Michael McGrath）受訪指出，美國總統川普推動烏克蘭和平的努力，絕不能讓俄國總統普廷逃脫俄軍犯下的戰爭罪行責任。此話儼然為烏俄達成終戰協議劃定一條新的紅線。

在美國政治新聞網站《政客》（Politico）最新訪問中，麥格拉斯表示，任何試圖在烏俄和平協議中「為俄國洗白」的舉動，都將是「一個影響深遠的歷史性錯誤」，談判人員必須確保推動停火不會導致莫斯科當局逃脫起訴。

麥格拉斯表示：「我認為，任何試圖抹去俄國在烏克蘭罪行的做法，都不會得到歷史的寬恕。他們（俄國）必須為這些罪行承擔責任，而這正是歐盟在所有這些討論中的立場。」他亦補充說：「如果我們允許這些罪行逍遙法外，那我們就是在為下一輪侵略和入侵埋下禍根。我相信，那將是一個影響深遠的歷史性錯誤。」

他的言論反映歐洲各國普遍存在的擔憂，即美國最初的協議方案包括承諾「對戰爭期間犯下的罪行實行全面赦免」，以及將俄國重新融入世界經濟的計畫。儘管國際社會譴責俄國犯下包括綁架兩萬名烏克蘭兒童，以及在布查（Bucha）、馬立波（Mariupol）等地襲擊平民在內的罪行，川普團隊仍試圖為普廷平反。

基輔當局表示，自戰爭爆發以來，他們已對超過17.8萬起有關俄國犯罪事件展開調查。上個月，聯合國一個委員會認定，莫斯科當局透過無人機襲擊烏克蘭居民犯下「反人類罪」，並犯下強迫遷移和驅逐平民的戰爭罪。

歐盟和部分組織正致力於設立一個新的特別法庭，專門審理侵略罪，旨在將普廷繩之以法，追究其對烏克蘭全面入侵的責任。

