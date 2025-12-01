聯合作戰已顛覆傳統部隊分工 顧立雄：全面檢討戰鬥部隊定義

包括M1A2T戰車等裝甲兵基層部隊，就可以領取第一類型戰鬥加給。（資料照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕現代戰爭型態不斷轉變，除了傳統的三軍部隊，資電網路、無人機等部隊也逐漸成為戰場要角，但國軍現今的「戰鬥部隊勤務加給」，主要發放對象有限。國防部長顧立雄今日表示，現代作戰類型已逐漸朝聯合作戰型態發展，在此概念下，確實必須全面性檢討戰鬥部隊定義。

政府定義「戰鬥部隊」，主要是直接與敵軍從事作戰的部隊，或者協同主戰部隊提供戰鬥支援者。國軍針對二種對象發放「戰鬥部隊勤務加給」，第一類型單位每月可多領5000元，主要是陸軍步兵、砲兵、裝甲兵、海軍艦艇、海軍陸戰隊、空軍防空飛彈指揮部、憲兵202指揮部所屬連級單位；第二類型單位則是第一類型單位所轄營部連，每月可多領3000元。

不過，隨著現代戰爭型態轉變，包括可能投入作戰任務的憲兵部隊，多數也不在加給範圍內。國防部最新一份書面報告陳述，第一類戰鬥加給擬從5000元增至1萬2000萬，第二類戰鬥加給從3000元增至7000元，另研擬網路戰、戰航管及電偵3項勤務加給，於今年6、7月核定。

國防部長顧立雄。（記者王藝菘攝）

立法院外交及國防委員會今日邀請國防部長顧立雄，針對「軍人薪資待遇結構現行作法檢討及未來調整規劃」進行報告、備詢，民進黨立委羅美玲對於加給一事表示關切。顧立雄說，行政院有定義戰鬥部隊內涵，包括直接與敵軍作戰或協同作戰並提供戰鬥支援者，但現代作戰類型已逐漸朝聯合作戰型態發展，在此概念下，確實必須全面性檢討戰鬥部隊定義。

顧立雄也說，根據「軍人待遇條例」規範，「本俸」屬於軍公教一體待遇，各階級俸給、俸點與軍公教連動，而且有衡平性規範，因此「加給」才會出現軍人條例中，依照危險性、技術性、高專業性、高繁重性等職務提高待遇、留住人才。若每名官兵薪資相同，就會有「既然薪水一樣，為什麼要挑危險工作做」，因此國軍設計薪資待遇時，均有整體考量。

