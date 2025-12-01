安全後方全毀！俄光纖無人機獵殺補給線 烏軍嘆：中是俄更強盟友

俄羅斯透過大量部署光纖無人機（如圖中烏軍測試的類似裝備），因不受電子干擾影響，成為在庫斯克與烏東前線獵殺烏軍補給線的關鍵戰力。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕過去近四年的俄烏戰爭中，烏克蘭一直憑藉靈活的無人機戰術彌補兵力劣勢，但這項優勢如今已蕩然無存。根據《華爾街日報》前線報導，俄羅斯軍隊今年秋季首次在戰術無人機競賽中取得上風，不僅數量在關鍵戰區以「10比1」壓倒烏軍，更透過新型「光纖無人機」與專門獵殺後勤線的戰術，讓烏克蘭軍隊面臨前所未有的崩潰危機。

報導描述，烏克蘭軍官德卡奇（Stanislav Derkach）在距離前線超過32公里的後方公路上行駛時，竟遭俄軍無人機擊中，險些喪命。這在幾個月前是難以想像的事，顯示「安全後方」的概念已不復存在。前烏軍總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhniy）警告：「不僅是交通線被切斷，連安全後方的概念都在消逝。」

俄軍戰力的躍升始於一個名為「盧比孔」（Rubicon）的新單位。該單位招募頂尖飛手，大量使用尾端連著長光纖電纜的無人機，這類無人機完全不受電子干擾影響。他們繞過前線步兵，專門深入烏軍後方40至70公里處，獵殺補給車輛與烏軍無人機操作員。華府智庫「戰爭研究所」（ISW）分析師巴羅斯（George Barros）指出，俄軍的學習曲線已超越烏克蘭，現在連中程打擊都不需要有人駕駛飛機了。

烏克蘭東部前線城鎮康斯坦丁諾夫卡（Kostyantynivka），士兵行走在覆蓋防無人機網的道路上。隨著俄軍在無人機戰術上取得上風，烏軍後勤路線面臨嚴峻威脅，不得不加強防護措施。（路透）

在烏東重鎮波克羅夫斯克（Pokrovsk），雙方無人機數量差距高達10比1。俄軍還使用廉價的「閃電」（Molniya）固定翼無人機充當母艦，搭載小型FPV無人機深入烏軍後方發動突襲。由於車輛一上路就被炸，烏克蘭第68獵兵旅的士兵，被迫在最後16公里的路程中徒步運送補給，極大消耗了體力與士氣。

面對俄軍的技術與數量優勢，烏克蘭前線指揮官點出了關鍵的資源落差。代號「伏特」（Volt）的烏軍無人機指揮官直言：「我們的問題在於資源。他們的優勢不在技術，而在規模。」

烏克蘭第429無人機團指揮官費多連科（Yurii Fedorenko）更痛陳，俄羅斯從中國獲得了海量的光纖電纜供應，以製造抗干擾無人機，而烏克蘭從西方獲得的相關支援卻微乎其微。費多連科感嘆：「不幸的是，我們必須說，在這一點上，中國是比美國和歐洲加起來更強大的（俄羅斯）盟友。」

報導引述川普政府幕僚的評估總結指出，這種戰場態勢的傾斜，正削弱基輔在談判桌上的籌碼。

