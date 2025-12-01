海軍司令蔣正國上將布達 顧立雄要求他推動海軍兵力整建

海軍司令蔣正國上將（右）從國防大學校長唐華上將（左）手中接下印信。國防部長顧立雄在旁監交。（軍聞社）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕總統賴清德核定上將人事，原任副參謀總長的蔣正國升任海軍司令，並晉升二級上將，原海軍司令唐華上將調任國防大學校長，相關人令今（1）日正式生效。國防部長顧立雄今日主持布達交接暨授勳典禮，除了肯定兩人表現，也期勉蔣正國上將秉持戮力從公、精益求精精神，推動海軍兵力整建工作，強化整體防衛能量。

這一系列上將人事異動起源於前國防大學校長劉志斌上將屆齡退伍，因此由前海軍司令唐華上將調任，海軍司令遺缺由副參謀總長蔣正國接任並晉升二級上將，今日正式生效。蔣正國為海軍官校77年班畢業，先後完成國防大學海軍指揮參謀學院、戰爭學院等深造教育，曾歷任海軍官校校長、海軍司令部參謀長及艦指部指揮官等重要職務。

根據國軍官方媒體《軍聞社》發布資訊，顧立雄今日主持「海軍司令任職布達交接暨授勳典禮」，他宣讀布達命令後，新任司令蔣正國上將與原任司令唐華上將交接印信，並在顧立雄監誓下宣誓，正式履任。顧立雄頒授蔣正國三等寶鼎勳章，肯定其原職期間的優異表現。

顧立雄表示，他肯定原任司令唐華任內戮力從公、作風務實，積極推動海軍建軍規劃與兵力整建，全力配合國艦國造政策，完成多型艦艇交艦任務，有效提升海軍戰力；三軍統帥賴清德總統亦親頒三等雲麾勳章，表彰唐華卓著貢獻。顧立雄期盼唐華調任新職後，持續以專業長才，為國軍奉獻心力。

顧立雄也說，蔣正國由國防部副參謀總長調升現職，希望蔣正國能繼續秉持戮力從公、精益求精的精神，推動海軍兵力整建工作，強化整體防衛能量。他也期勉全體官兵在蔣正國領導下，植基於既有基礎、戮力建軍備戰，共同為海軍打造堅實戰力。

海軍司令部官網已經換上新任司令蔣正國上將照片。（取自海軍司令部網站）

