全球百大軍火商去年營收破紀錄 美企貢獻一半

瑞典智庫發布全球軍火銷售最新報告，在烏俄、加薩等戰爭升溫下，去年軍火銷售額打破紀錄。圖為洛克希德馬丁公司生產的F-35戰機。（法新社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕瑞典智庫「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）一日發布報告指出，受烏俄和加薩戰爭刺激需求推動，全球前100大軍火製造商2024年的營收達到破紀錄的6790億美元（逾21.3兆台幣），但生產問題阻礙交付進度。

《法新社》報導，該報告指出，全球軍火商去年營收年增5.9％，在2015至2024年間總計成長26％。去年的成長動能主要來自歐洲，與烏俄戰爭及歐洲國家「感受到俄國威脅」有關。SIPRI軍事支出暨武器生產計畫研究員史卡拉札托 （Lorenzo Scarazzato）表示，軍火商抓住高需求帶來的商機，全球軍火銷售額去年達到SIPRI有紀錄以來的最高水準。

請繼續往下閱讀...

在全球百大軍火商中，有39家總部位於美國，包括洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、雷神技術（RTX）及諾斯洛普格拉曼公司（Northrop Grumman）等，去年總營收高達3340億美元（逾10.4兆台幣），約占全球百大軍火企業總營收一半。然而，美國主導的多項關鍵軍事計畫正面臨預算超支與進度落後等問題，包括F-35戰機和哥倫比亞級潛艦。

有26家歐洲軍火商名列百大，去年總營收成長13％，達到1510億美元（逾4.7兆台幣）。 其中，捷克斯洛伐克集團（Czechoslovak Group）營收激增193％，在全球百大軍火商中增幅最大，達到36億美元（約1130億台幣）。該公司受益於為烏克蘭提供火砲彈藥的「捷克彈藥倡議」（Czech Ammunition Initiative）。

俄羅斯技術國家集團（Rostec）和聯合造船公司兩家俄企也名列全球百大軍火商，營收合計成長23％，達到312億美元（逾9799億台幣）。

然而，歐洲軍火商在回應需求激增方面也遭遇困難，取得原料變得愈來愈具挑戰性。

亞洲與大洋洲地區則是唯一整體營收下滑的區域，該地區的23家公司合計營收萎縮1.2％至1300億美元（逾4.08兆台幣），主要是受中國軍火商營收大幅減少影響，而中國軍火商收入衰退則是因當局打貪及經濟成長下滑等因素影響。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法