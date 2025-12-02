僅時隔半年 菲第二艘韓製巡邏艦下水

圖為今年下水的首艘「拉賈索拉曼級」。（圖取自X@Drealdovino）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕南韓造船業能量及速度已成為西方軍隊非紅供應鏈救星，繼6月首艘「拉賈索拉曼級」（Rajah Solayman-class）巡邏艦「索拉曼號」下水後，第二艘「拉坎杜拉號」（BRP Rajah Lakandula，PS21）也在11月底下水，預計明年底前交付，可大幅強化菲律賓海軍在南海實力。

軍聞網站「USNI News」報導，「拉賈索拉曼級」巡邏艦是菲律賓2022年根據「菲律賓武裝部隊現代化計畫」的「地平線2」計畫，與韓國簽署6艘巡邏艦合約的第二階段成果。首艦「索拉曼號」已於今年6月下水，預定2026年3月交付，年中正式服役。

「拉賈索拉曼級」巡邏艦滿載排水量約2500噸，艦身長約94，船寬14公尺，吃水深度3.7公尺，適用於菲律賓淺水域及近海巡航；可連續巡航30天，最大航程達5500海里（約10186公里），巡航速度15節（約28公里/小時），最高速度22節（約41公里/小時），具備長程持續作戰能力，可執行反走私、反海盜、人道救援及廣域巡邏等多元任務。

武器與防禦系統部份，聚焦近距防禦及威懾，配備有1門76快砲主砲、2具30毫米遙控機砲、2座4聯裝「西北風」短程防空飛彈，最終可能配置輕型魚雷管或反潛火箭。另傳聞後3艘將增添反潛功能，配備拖曳陣列聲納，用於反潛偵測及水下威脅追蹤，提升南海反潛能力。艦上設有直升機甲板及機庫，可攜小型無人機或救援直升機；另有快艇發射架，支援登檢行動。

除此之外，菲律賓也已接收2艘韓製「馬爾瓦級」巡防艦，2號艦完成測試後便會成軍服役。近年菲律賓為強化在區域緊張局勢下的主權主張，積極向韓國採購先進艦艇。據傳「地平線三期」（Horizon 3）計畫，HD現代重工業有望再獲得2艘護衛艦與2艘輕巡洋艦訂單。

第二艘拉賈索拉曼級「拉坎杜拉號」上月底下水。（圖取菲駐韓使館）

