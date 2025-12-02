美陸戰隊在沖繩組建轉型「戰鬥後勤營」 編屬遠征軍強化濱海作戰

圖為第4戰鬥後勤營在今年夏季重組前進行的後勤保障演習。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美日聯合加強西南諸島戰力建設，保衛第一島鏈應對中國威脅，美軍陸戰隊因此於11月24日，依「2030年部隊設計」指導在沖繩宣佈1個轉型後的「戰鬥後勤營」下的3個連正式成軍，後續會再成軍1個連以補齊營級編制。此舉可以更模組化、分散化和彈性化支援陸戰隊第3遠征軍在第一島鏈的後勤需求。

軍聞網站「USNI News」報導，陸戰隊24日表示，新成立的連隊已在第4戰鬥後勤營（CLB-4）編制下啟用，包括營部連、A連和通用勤務連，呈現出第4戰鬥後勤營如何進行重組，以建構更輕、更快捷、更具韌性的後勤部隊，這將直接影響陸戰隊第3遠征軍在第一島鏈的作用。

陸戰隊表示，在成軍儀式上，該營也表示將建構2個戰鬥後勤連，其中A連已在當日啟用並繼續組建，B連會在A連組建完後繼續；透過在營級編制內組建可擴充的戰鬥後勤連，第4戰鬥後勤營能夠為第4陸戰團在印太地區提供後備力量並支援遠征作戰。

營長格林表示，這關乎如何在快速變化的作戰環境中超越對手。不過，該營的編制形式遠不如第4陸戰團在實際作戰中重要。格林並指出，隨著該營不斷透過陸戰隊的演習和聯合行動，營的編制形式和結構也會不斷試驗、學習並演變。

與此同時，新聞稿也說明了，2個濱海作戰團與1個陸軍的多域特遣隊在夏威夷演練聯合行動的通訊協調能力，並與遠在日本的後勤司令部進行通訊；陸戰隊航空大隊直升機與海軍直升機在加州透過Link-16進行跨軍種空中支援協調作戰，後續會將演習成過擴大應用到跨軍種的軍級演習「鋼鐵騎士」中。

第4戰鬥後勤營在沖繩美軍營區內宣佈成立3個連。（DVIDS）

