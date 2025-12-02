激戰18個月！俄軍宣布攻佔烏軍戰略要地波克羅夫斯克

波克羅夫斯克是重要的交通樞紐，也被稱為是頓內茨克州門戶，是烏克蘭軍隊和物資的重要補給基地，俄軍18個月來一直在該地區發動猛烈攻勢。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯國防部1日聲稱，攻佔頓內茨克戰略要地、交通樞紐城市波克羅夫斯克（Pokrovsk），若此說法屬實，將成為俄軍戰場上的一項重大進展，由於俄羅斯總統普廷將於2日與美國特使魏科夫（Steve Witkoff）會晤，俄軍疑在此時發布消息企圖展現出其軍事優勢。

綜合外媒報導，俄羅斯發布消息，稱總統普廷於當地時間30日視察前線指揮所，俄軍總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）向普廷報告，俄軍已經佔領了波克羅夫斯克；波克羅夫斯克是重要的交通樞紐，也被稱為是頓內茨克州門戶，是烏克蘭軍隊和物資的重要補給基地，俄軍18個月來一直在該地區發動猛烈攻勢，試圖以此為據點，最終攻占整個頓內茨克州。

請繼續往下閱讀...

根據克里姆林宮所發布的影片定位顯示，俄羅斯士兵在波克羅夫斯克市中心升起俄羅斯國旗

普廷大喜，在軍方簡報中表示，「這是一個重要的方向。我們都明白它的重要性」，強調俄軍「正自信地掌握主動權，並繼續執行作戰任務。俄軍幾乎在所有方向上都取得了進展。」

此外，俄方也宣布，攻下哈爾科夫州重要城市沃夫昌斯克（Vovchansk），俄羅斯國防部長別洛烏索夫（Andrei Belousov）稱這是在該地區及其他地區取得未來勝利的重要一步。

針對俄羅斯接連宣布攻佔要點，烏克蘭方面目前尚未回應，不過反假資訊中心主任柯瓦連科（Andriy Kovalenko）1日提醒，俄方未來數週將透過前線攻勢與「高分貝聲明」施壓，目的在於影響西方觀感，配合近期推動的結束戰爭談判。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法