賴總統點將》「水鬼」中將接後備指揮官 俞文鎮強化後備戰力有規劃

俞文鎮接任陸軍花東防衛指揮官時，晉任為陸軍中將。（資料照，記者張嘉明攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕美方多次關切我國的後備部隊戰力，建議要從人員訓練丶裝備獲得及城市作戰防衛項目進行強化，值此之際，國防部後指揮部原指揮官劉協慶中將屆齡退伍，本月一日由俞文鎮中將接任，巧的是，兩人都是陸軍特戰部隊出身的將領，劉協慶是傘兵，而俞文鎮則是出自兩棲偵察營，對的，就是俗稱的「水鬼」，另一個名字則是「海龍蛙兵」。

其實俞文鎮接掌後備指揮部，是有淵源的，他在少將職務歷練時，就曾擔任過全民防衛動員署的動員管理處處長，也多次在國防部例行記者會中說明後備動員政策，當時俞文鎮軍服左胸的勳表之上，就別上「海龍蛙兵」的特殊蛙牌（徽章），格外引起矚目。這個蛙牌是在隊員們通過嚴厲考驗結訓結時，由教官將帶有約一公分深尖刺的蛙牌，打入隊員們的胸膛，代表著「海龍蛙兵」的驕傲與榮譽。

請繼續往下閱讀...

俞文鎮在任全民防衛動員署動員管理處處長期間，多次到國防部記者會說明後備政策。（資料照，記者涂鉅旻攝）

俞文鎮是陸官專11期畢業，曾任陸軍333旅旅長丶南測中心指揮官丶全動署動管處長丶8軍團副指揮官，112年升任陸軍花東防衛指揮部指揮官，並晉任為陸軍中將，而後調任為陸軍教準部指揮官，今年12月接任後備指揮部指揮官。

連續兩任後備指揮官都是陸軍特戰部隊出身，這應該不是偶然，而是軍方希望特戰部隊出身的後備指揮官，能改變後備部隊的體質與文化，在劉協慶擔任後備指揮官的2年3個月期間，他一一走訪縣市後備部及各縣市的後備旅，規劃改變部隊結構丶更新部隊裝備，同時引進無人機等新式裝備的運用，也讓後備部隊的戰力有了提升。

俞文鎮接棒劉協慶，出任後備指揮官，對後備部隊戰力提升的目標，是持續要執行的，然而，後備的政策現狀也有問題尚待解決，例如全國各縣市的後備旅在明年元月要編配給陸軍，後備指揮部實質能管的到的，就剩下屬於機關性質的各縣市地區後備指揮部，而後備指揮部與全動署之間，長期以來也都有功能重疊的問題，後備指揮部夾在全動署及陸軍司令部之間，確實會有施展不開的尷尬，而這些都是俞文鎮接任之後，必須面對丶處理的事項。

俞文鎮軍服左胸的勳表之上，別上「海龍蛙兵」的特殊蛙牌（徽章），格外引起矚目。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法