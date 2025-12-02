為犯台做準備？中國測試民船搭載雷射武器 外媒揭最可能劇本

網傳影像顯示，中國將 LY-1 車載雷射武器系統固定在民用滾裝船甲板上進行測試。外媒分析，此舉意在評估民用貨輪作為移動防禦節點的能力，以支援潛在的大規模兩棲作戰。（圖取自微博）

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國「軍民融合」戰術出現新進展，近期網傳影像顯示解放軍利用民用用滾裝船（Ro-Ro）測試雷射武器。軍事媒體《Defence Blog》報導分析，此舉意在評估將民用貨輪轉化為防空節點。報導更直指，中國極度重視大規模海上登陸準備，分析認為「最可能的情境即為入侵台灣」，屆時配備雷射武器的滾裝船將用於保護易受攻擊的運輸船團。

據報導，曝光的影像顯示，一輛塗有迷彩的車載雷射系統被粗重鐵鍊固定在一艘民用滾裝船的甲板上。該系統配備大型光電轉塔，經辨識應為中國製「LY-1」導能武器系統。滾裝船因具備大型平坦甲板，常被中國軍方徵用作為兩棲演習的輔助運輸載台，此次將雷射武器直接部署於民船甲板進行海上測試，引發關注。

報導深入分析，中國若發動大規模兩棲登陸作戰（如攻台戰役），需徵用數十艘民用貨輪以補充軍事運輸能力。然而，這些慢速且防護薄弱的民船極易成為敵方無人機的攻擊目標。

在此情境下，LY-1 這類針對小型、低訊號空中威脅設計的導能武器便能發揮關鍵作用。它能燒毀無人機感測器或引爆彈頭。配備雷射武器的滾裝船可作為「移動防禦節點」，為運輸部隊提供低成本且反應迅速的防空保護傘，填補艦隊防空漏洞。

此外，在民用船隻上測試也具有技術考量。雷射武器對大氣條件（如濕度、海霧）及載台穩定性極為敏感。工程師需驗證系統能否在船隻於開放水域搖晃、震動的環境下，依然精準鎖定並追蹤目標。報導總結，這標誌著中國將民用基礎設施與軍事能力結合的趨勢仍在持續深化。

