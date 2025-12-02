安捷航空改裝偵搜機 協助國軍丶海巡偵測共艦動態

安捷改裝的Tecnam P2012 Traveller，進行海上偵蒐。（安捷航空官網）

〔記者劉力仁／台北報導〕面對共軍擾台，民間也積極參與強化國防韌性，安捷航空推動「蒼鷹計畫」，透過偵搜機，協助國軍以及海巡，掌握共軍海上滋擾、漁船走私、違法捕魚等情況，讓國軍以及海巡可以喘息。

安捷航空業務行銷處長洪曉榮表示，安捷投入4億，將一架義大利公司「Tecnam」生產的P2012「旅行者」（Traveller）雙螺旋槳飛機改裝為偵搜機，機上整合美製軍規的合成孔徑雷達、光電儀，監視海上動態，小到橡皮艇，大到共艦擾台，都可以掌握，過去1年大概有破百小時的飛行紀錄，捕捉到許多共艦、船舶畫面。

請繼續往下閱讀...

洪曉榮表示，該偵搜機透過合成孔徑雷達，掌握共艦或漁船位置，光電儀追查蹤跡，在茫茫大海中，光電儀如同望遠鏡般，可以看到70、80公里之遠的目標，合成孔徑雷達可廣域掃描快速尋找海上30公分見方的目標，這一款雷達也運用在烏克蘭戰場上；此外也整合船舶自動識別系統（AIS），可快速找到關閉AIS系統的可疑船隻，並立即傳輸到地面上，沒有時間差。

洪曉榮表示，這些年海上灰色地帶的滋擾、走私、違法捕魚事件層出不窮，安捷拋磚引玉，希望透過民間能量整合，讓國軍以及海巡可以喘息，讓政府在灰色地帶及執法上有更好的工具，有效掌握海上的情勢，強化台灣防衛韌性。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法