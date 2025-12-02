俄軍插旗是演戲？CNN：波克羅夫斯克「戰略價值降低」 烏軍早改道

俄羅斯國防部1日發布影片，宣稱已攻陷烏東重鎮波克羅夫斯克，畫面顯示俄軍士兵在市中心展開國旗。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯趕在美國總統川普特使魏科夫（Steve Witkoff）訪俄前夕，高調宣稱攻陷烏克蘭東部重鎮波克羅夫斯克（Pokrovsk）。然而，美國有線電視新聞網（CNN）分析指出，這座昔日的後勤樞紐因長期戰火，其實質戰略價值已「大幅降低」。此外，經地理定位發現，俄軍發布的插旗地點其實早已在控制之下，選擇此時宣布戰果，政治宣傳意味濃厚。

據CNN報導，克里姆林宮1日發布影片，顯示俄軍士兵在波克羅夫斯克市中心展開國旗。然而，CNN透過地理定位技術驗證後發現，該插旗地點位於市中心，而該區域「已被莫斯科控制了一段時間」。報導質疑，克里姆林宮為何選在此刻才宣布突破，顯然與即將登場的美俄高層會談有關，意在展現軍事優勢以增加談判籌碼。

雖然波克羅夫斯克長期被視為烏克蘭在頓內茨克（Donetsk）的公路與鐵路樞紐，甚至被稱為「頓內茨克門戶」。但《CNN》分析指出，由於俄軍數月來頻繁的無人機與火砲攻擊，該市的關鍵公路與鐵路早已無法安全使用。

事實上，基輔當局為了維持前線運作，已被迫尋找並建立「替代補給路線」。因此，儘管失去波克羅夫斯克對烏克蘭仍是打擊，但其作為後勤樞紐的戰略價值已不如戰役初期那般具決定性。

烏軍駁斥失守 批俄搞「大聲嚷嚷」外交

面對俄方宣稱「完全佔領」，烏克蘭武裝部隊並未承認失敗。烏軍1日發聲明強調，儘管當地及周邊局勢「艱難」，但部隊仍持續「阻擊敵軍攻勢」。

烏克蘭反虛假信息中心主任科瓦連科（Andriy Kovalenko）直言，俄羅斯正試圖透過這類「大聲嚷嚷（loud statements）」來影響西方觀感。他分析，這完全是做給西方觀眾看的，目的是在關於如何結束戰爭的新一輪談判中，提高俄羅斯的外交賭注。

