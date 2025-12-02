俄烏戰爭讓中國學到太多！ 軍事專家：1.25兆特別預算是救命錢

中國認真研究俄烏戰爭。圖為波克羅夫斯克，該地是重要的交通樞紐，也被稱為是頓內茨克州門戶，是烏克蘭軍隊和物資的重要補給基地。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕總統賴清德宣布8年投入1.25兆國防特別預算引發討論。軍事專家王臻明指出，中國很認真地在研究俄烏戰爭戰爭，希能從中獲取經驗，而俄羅斯最後竟然打成這樣，應該大大震撼了解放軍，因此中共近來革職將領嚴查貪腐，近年也加大彈藥的生產與儲存能力。不過，王臻明指出，訓練新的將領建立指揮練需要時間，中國新增彈藥準備也還要時間才能達標，「台灣還有時間」。他也表示，這是為什麼必須盡快提高國防預算，1.25兆「是救命錢，國人應該全力支持。」

王臻明今日在粉專發文指出，前印太司令部司令戴維斯將軍在 2021 年提出中國可能在 2027 年完成攻台準備，該看法所引用的情報是在美中貿易戰、新冠疫情、俄烏戰爭爆發前所得。當時中國經濟正處於樂觀氛圍，甚至有經濟學家評估中國經濟規模將超越美國，軍事發展計畫也處於一片樂觀。然而，路透社近期報導指出，中國軍工產業的收入銳減 10%，顯示其經濟狀況已不如當年，這讓外界對 2027 的時間表產生質疑。

然而，他認為，美中貿易戰與新冠疫情對中國軍事發展的影響，比不俄烏戰爭大。因為從諸多報導可以發現，中國很認真地在研究這場戰爭，希能從中獲取經驗，這一點中國自己也不否認。那中國到底在這場俄烏戰爭中學到什麼，他推測就是「不要太樂觀」，俄羅斯最後竟然打成這樣，應該大大震撼了解放軍。

站在習近平的角度來看，俄羅斯軍隊的失敗最關鍵原因就是貪腐。俄軍的武器裝備和部隊士氣都因極度腐敗的制度而使作戰計畫崩潰。俄軍大軍合圍基輔卻攻不進去，最終只能撤回烏東。因此，習近平嚴打貪腐，革職有問題的將領，這也解釋這近期一波解放軍對高階將領的大清洗，目的就是想要避免重蹈俄軍的覆轍。

另一方面，俄烏戰爭對彈藥的消耗量也令所有軍事專家咋舌，新時代的戰爭遠比二戰時花錢，對於精準打擊彈藥的需求極大。俄烏戰爭爆發不到一年，連北約都已耗盡戰備庫存，俄羅斯更慘，被迫開始使用傳統鐵炸彈，甚至向北韓與伊朗救援。中國在看到這一點後，也加大彈藥的生產與儲存能力。《CNN》曾引用衛星圖片分析，中國正在有計畫地大規模擴建彈藥設施，其備戰用意再清楚不過。

中國2027攻台恐推遲，但備戰方向絕不會改變

王臻明表示，從上述行動可見，中國已一改過去的樂觀，正在紮實地備戰中。然而，重新訓練並任命可以信任的高階將領、建立新的指揮鏈，以及掃除根深蒂固的貪腐弊端，都需要時間。就目前中國擴增彈藥生產與儲存設施的進度來看，也還有一段時間才能達到目標。因此，中國完成攻台準備的目標時間，的確很可能會延遲，想要在 2027 年完成將是非常大的挑戰，但中國進行軍事準備的方向，絕對不會改變。

王臻明最後強調「台灣還有時間」，這也是為什麼必需儘快提高國防預算，進行更多準備。在最困難的兩棲登陸戰中，守方每投入一塊錢，攻方可能要投入十塊錢才能取得優勢。而且國際情勢正慢慢變得對台灣有利，分 8 年投入 1.25 兆元的國防預算，國人應該全力支持，這是台灣保命的「救命錢」。

