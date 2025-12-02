1.25兆特別預算有2款反裝甲飛彈 美方評估建議台灣買更多！

總額1.25兆元的特別預算項目中，將會增購單兵式及車載式的反裝甲飛彈，運用其高效穿甲的能力可擊毀各類的戰甲車。圖為陸軍金防部官兵操作標槍飛彈情形。（資料照，軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕行政院院會上週通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，在總額1.25兆元的特別預算項目中，將會增購單兵式及車載式的反裝甲飛彈，運用其高效穿甲的能力可擊毀各類的戰甲車。

軍方人士今天指出，這代表著去年已執行完成的400枚「標槍」反裝甲飛彈案，以及在今年底執行完畢的1700枚TOW-2B RF反裝甲飛彈案後，美方及我國國防部評估認為，台灣整體反裝甲飛彈的數量還是不夠，有必要再大幅增加戰備及屯儲彈藥的數量。

請繼續往下閱讀...

至於即將要採購的單兵式及車載式的反裝甲飛彈，是否仍是標槍及TOW-2B RF，以及項目數量總金額，軍方人士說，這部分要等到我國國會通過特別條例案或是美國國務院通過丶安合局公佈項目之後，確切的訊息才會明朗。

除了軍事特預算之外，國防部在已送交立院的115年度預算書中，海軍已先行編列18億餘元預算，執行「標槍飛彈籌補」外購案，雖軍方未揭露欲採購數量，但若以先前斥資34億餘元籌獲42套、400枚飛彈的採購前例為基準推估，可望籌補數量達到200枚左右。

陸軍十軍團今年8月在大甲溪陣地實施「天馬操演」，執行拖式飛彈實彈射擊；圖為拖式2B飛彈射擊。（圖：軍聞社提供）

FGM-148「標槍」反裝甲飛彈現由美國軍工巨擘RTX、洛馬產製，可由單兵攜帶與操作，在全天候、各種環境之下操作，除了直射，也可採「頂攻」模式打擊戰、甲車最脆弱的頂部，有效射程約2.5公里。標槍飛彈在烏俄戰爭初期大放異彩，烏軍採用「頂攻」模式摧毀俄軍戰甲車的畫面，被形容如同「開罐頭」，令外界印象深刻。

TOW-2B飛彈為「無線射頻導引」（RF）構型。TOW-2B飛彈除了射程可達4500公尺，更具備「頂攻」機制，能對敵裝甲車輛、加固碉堡，以及人員登陸艦艇造成威脅，有效強化陸軍灘岸反裝甲、反人員登陸的作戰能力。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法