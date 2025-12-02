徐斯儉就任國防部副部長 顧立雄特別提到「國防改革轉型」這件事

國防部長顧立雄（主席台，中）主持副部長徐斯儉（主席台，右）新職介紹典禮。（軍聞社記者蔡枋澐攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕賴清德總統任命曾任外交部政次、國安會副秘書長的國安會諮詢委員徐斯儉出任國防部軍政副部長，引發各界矚目，國防部長顧立雄昨天在主持「軍政副部長徐斯儉新職介紹典禮」時，期勉全體同仁，未來在徐副部長的領導下，前瞻國防施政，使「國防改革與轉型」更為順遂。

顧立雄先前在立院答詢時也被詢問到徐斯儉新職的議題，顧立雄說，國安涵蓋兩岸、外交、國防，徐斯儉在國安會的歷練許多都在國防相關事務上，例如許多台美軍事交流都是由徐斯儉率隊參與，事實上徐斯儉對國防事務很嫻熟。

顧立雄表示，不管徐斯儉過去是否有擔任軍職，或是在國安會有國防相關事務的歷練，國防部都倚賴徐的專業、專長，希望徐能深入參與各項國防改革計畫，相信徐在對國防事務有一定深刻掌握的情況下，上任後一定會持續發揮國際、戰略長才，協助國防部落實各項國防施政的措施。

「軍政副部長徐斯儉新職介紹典禮」昨天在國防部博愛營區舉行，軍備副部長鍾樹明上將出席觀禮，國防大學校長唐華上將、空軍司令鄭榮豐上將、海軍司令蔣正國上將及副參謀總長執行官黃志偉上將等國軍重要幹部，亦共同與會。

根據軍聞社報導表示，顧立雄部長致詞表示，徐副部長學、經歷完整，在政治學及國際關係等研究領域學有專精，曾協助國安會及國防部與國際友盟對話，並長期參與國防改革推動，也代表政府公開參加多項國際安全會議與論壇，推動我國參與國際組織及外交專案，拓展我國際參與空間。

顧部長指出，徐副部長在以往所任各項職務上，均有卓越的付出與貢獻，更曾榮獲總統頒贈二等景星勳章，希望藉由徐副部長豐富的學養與公務閱歷，繼續為國貢獻，前瞻國防施政，使國防改革與轉型順遂。

顧立雄強調，面對嚴峻的敵情威脅，全體同仁應秉持「毋恃敵之不來，恃吾有以待之」的精神，在總統「捍衛民主臺灣」的承諾及指導下，達成「國軍是國人堅強安全後盾」的目標，期望未來在徐副部長的領導下，帶領所屬同仁，攜手完成任務。

