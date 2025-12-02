連環爆！第3艘俄國油輪黑海遇襲 土耳其總統震怒：不能容忍

烏克蘭上週公布影片，證實無人艇在土耳其外海襲擊了俄羅斯「影子艦隊」油輪（見圖）。不料2日又有一艘俄國油輪在同一海域遇襲，引發土耳其總統艾多根強烈不滿。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕黑海南部海域的緊張局勢急遽升溫。繼上週五兩艘俄羅斯「影子艦隊」油輪在土耳其外海遭烏克蘭無人艇襲擊後，土耳其海事局2日證實，又有第三艘俄羅斯油輪在同一區域遭到攻擊。接連發生的海上襲擊事件引發土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）強烈不滿，警告此舉已構成「令人擔憂的升級」。

據《美聯社》報導，最新遇襲的是一艘名為「MIDVOLGA-2」的油輪，當時正運載葵花油從俄羅斯前往喬治亞。土耳其海事總局在社群平台X發布聲明指出，該船在距離土耳其海岸約130公里處遭到攻擊。幸運的是，船上13名船員均安然無恙，且船隻並未請求援助，目前正駛往土耳其北部的錫諾普港（Sinop）。

烏克蘭據傳動用改良型「海寶貝」無人艇，執行攻擊俄國油輪任務。（美聯社檔案照）

這起事件發生在烏克蘭使用國產「海寶貝」（Sea Baby）無人艇襲擊兩艘受制裁的俄國油輪「凱羅斯號」（Kairos）與「維拉特號」（Virat）之後僅數日。針對烏克蘭將戰線擴大至黑海南部，艾多根在電視演說中發出嚴厲警告。

「我們不能容忍這些威脅航行安全、生命與環境的攻擊，特別是在我們自己的專屬經濟區（EEZ）內，」艾多根強調，這些行動標誌著衝突的危險升級，「我們正向各方發出必要警告。」

戰線南移 烏克蘭無人艇擴大打擊

烏克蘭此前已承認對前兩艘油輪的攻擊，旨在切斷俄羅斯的戰爭資金來源。根據「OpenSanctions」資料庫，這些船隻屬於俄羅斯用來規避西方制裁的「影子艦隊」。然而，報導分析，隨著攻擊目標從運載原油擴大至運載葵花油的一般貿易船隻，且地點位於北約成員國土耳其的經濟海域內，這場海上游擊戰恐將引發更複雜的外交與安全效應。

