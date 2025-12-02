印度國造第3艘核彈道飛彈潛艦最後試航 即將正式服役

圖為印度第2艘國造核動力彈道飛彈潛艦「艾里格特號」8月29日正式服役。（取自X@Ashrithaaaaaaa）

〔中央社〕印度海軍參謀長特里帕蒂（Dinesh K Tripathi）今天表示，印度第3艘國造的核彈道飛彈潛艦（SSBN）「阿里達曼號」（INS Aridhaman）進入最後試航階段，完成後將正式服役。

印度海軍除了第1艘國造的SSBN「殲敵號」（INS Arihant）外，今年8月再接收了「阿里哈特號」（INS Arighaat），待「阿里達曼號」正式服役，印度預計首度有3艘SSBN同時服役，這讓印度進一步強化了其海上核核威懾力。

今日印度（India Today）報導，特里帕蒂是在今天對外宣布「阿里達曼號」即將服役的消息，他說：「這艘先進的潛艦已經進入最後測試階段。」

印度經濟時報（The Economic Times）提到，「阿里達曼號」比「殲敵號」、「阿里哈特號」更大，這提升了它的打擊能力，也增強了其生存能力，且根據其設計，「阿里達曼號」能攜載更多的遠程核彈。

印度時報（Times of India）指出，除了目前的3艘外，印度第4艘國產SSBN也正在打造；其中，「阿里達曼號」和印度第4艘SSBN，都能攜載比「殲敵號」、「阿里哈特號」更多的K-4飛彈。

這4艘潛艦是印度「先進技術艦艇」（Advanced Technology Vessel, ATV）計畫的一部分，該計畫投入超過9000億盧比（約新台幣3144.44億元）的預算。

印度目前的SSBN艦隊規模，比其他幾個擁有核武的國家小。在幾個擁有核武的大國中，中國擁有6艘「晉級」（Jin-class）SSBN，上面可攜載射程達1萬公里的「巨浪-3型」（JL-3）彈道飛彈、美國有14艘「俄亥俄級」（Ohio-class）SSBN和其他53艘核動力攻擊潛艦、俄羅斯則有包括「北極風級」（Borei-class）在內的14艘SSBN正在服役。

