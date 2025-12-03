台東睽違30年再射火砲 陸軍司令呂坤修證實：已開闢新實彈射擊訓場

陸軍花防部的戰車、裝甲車等參與「編制武器實彈射擊」訓練，操作包括戰車砲、迫擊砲、機砲等武器。圖為花防部官兵操作裝甲車偵巡情形。（資料照，取自陸軍臉書）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕陸軍花防部台東指揮部昨日在太麻里溪口進行「編制武器實彈射擊」訓練，創下當地30年來，再度有火砲實彈射擊紀錄。陸軍司令呂坤修昨日前往當地視導、慰勉部隊時透露，此次實彈射擊對第2作戰區意義重大，實戰化訓練須符合「實人、實裝、實地、實彈、實情」要項，且國軍已在當地民眾支持下，在台東開闢新的實彈射擊訓場。

國軍在漁業署射擊通報刊登公告資訊顯示，其於12月2日、3日、4日、9日、10日、11日上午6點至8點，在台東太麻里溪口進行對海、對空實彈射擊，最大彈道高度1萬8000呎（約5486公尺），最小危險半徑約6浬。軍方人士說，這次操演武器包括戰車、迫砲、榴彈機槍與機槍等，讓官兵更熟悉實戰環境，也磨練花防部駐軍灘岸作戰能量。

根據軍方消息，這場由陸軍第二作戰區（花東防衛指揮部）主辦的演訓，已在昨（2）日進行，陸軍司令呂坤修上將昨日這場「編制武器實彈射擊」實況，除了頒發團體加菜金，肯定官兵勤訓精練優異表現。

陸軍司令呂坤修上將視導第二作戰區「編制武器實彈射擊」實況。（取自青年日報，陸軍司令部提供）

根據《青年日報》今天報導，呂坤修在實彈射擊過程中，針對訓練課目、實施方式與訓場規劃等給予指導。在部隊射擊結束後，他於現地召集參演部隊，針對後續操演精進方向，包含應廣納作戰區內各式武器裝備、朝結合戰術訓練、增加射擊頻次等方向持續策進，務必讓官兵熟悉自己的任務與職能，才能提升戰訓整備實效。

值得注意的是，呂坤修說，這次實彈射擊對第二作戰區意義重大，「實戰化」訓練須符合「實人、實裝、實地、實彈、實情」的要項。這一次在地方居民支持下，可以在台東開闢新的實彈射擊訓場，不僅表示國人充分感受到國軍長年戮力守護家園付出，也用實際行動表現對國軍訓練的支持，他也對台東鄉親的支持表達感謝。

