要巴林37架F-16V戰機都好好的 美供售4.45億美元後勤維護撐腰

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國國防部國防安全合作局（DSCA）1日宣布，美國國務院已批准一筆總金額4.45億美元（約新台幣139.7億元）的對巴林軍售案，並進入「知會國會」程序。這筆軍售案將有助於巴林37架F-16V戰機，得以獲得更妥善的後勤維護，並有著充裕的零組件來維繫該國空防能量。

根據美國國防部安合局資訊，美國政府批准巴林採購F-16戰機後勤項目，包括飛彈發射箱、雷達接收器零組件、導控系統備件、武器系統支援、地面操作設備、儀器與實驗室設備等。另外還包括電腦程式識別碼（CPIN）、飛機維護、發射器備件支援設備、消耗品與配件、維修與返修支援，以及機密與非機密軟體交付與支援、出版物與技術文件，以及多項後勤維保支援事項。

美國國防部安合局說，這項總金額4.45億美元的軍售案，將提升一個非北約盟國的安全，巴林是美國在中東地區政治穩定、經濟發展的重要力量，進而支持美國對外政策與國家安全。這項軍售案不只得以提升巴林應對威脅能力，也能無縫接軌地納入這些裝備，也不會改變當地基本軍事平衡。

若加計現有與交貨中的F-16戰機，巴林將擁有37架同型機，先是在1987年訂購12架F-16C/D Block 40戰機，之後再訂購10架同型機，後續經過升級成F-16V標準，現存21架。巴林2017年再購買16架F-16C/D Block 70戰機，同樣是F-16V的水準，現已獲得5架，與我國將於明年起引進的66架新型戰機同型號。

