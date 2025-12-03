問鼎世界最大！ 日海上保安廳26億預算建3萬噸巨獸巡邏艦

日本海上保安廳新一代新型多用途巡邏船設計概念曝光，排水量高達3萬1000噸。（擷取自海上保安廳報告）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕日本海上保安廳為應對日益複雜的區域局勢和中國挑戰，去年曾發布一項應對報告，揭露了長達200公尺、排水量高達3萬1000噸的新型多用途巡邏船設計圖，這艘新艦可搭載直升機、多艘小艇與車輛，可望在2029年交付後，負責海上偵巡、救難等重任。如今這項計畫已被高市早苗內閣載明在近日批准的大規模經濟刺激補充預算案中，等待國會通過。

日媒車輛新聞報導，日本海上保安廳在近日政府批准的2025年度補充預算案中，規劃提撥139.3億日圓（約新臺幣26億元），建造1艘3萬噸級多用途巡邏船，用於執行巡邏、救災與應變任務；其不僅將是海保廳歷來最大噸位艦艇，更有助大幅提升多元任務能量。

根據計畫，海保廳預計將建造1艘全長200公尺、噸位達3.1萬噸的大型多用途巡邏船；其將延續既有操作概念，在艦體後部設置可停放2架直升機的飛行甲板，同時採用滾裝設計（Roll On-Roll Off）大型車輛甲板、搭配大型起重機與貨艙空間設計，並可搭載多艘小艇與大型人員居住空間；此外還將設置先進的數位通信與指揮管制設施；未來可望有效勝任遠洋與近海巡邏任務，並兼任人道救援／災害防救（HA/DR）作業，以及人員、物資與裝備運輸，滿足各種低強度任務與突發狀況需求。

報導指出，這艘大型多用途巡邏船的噸位空前，不僅較現役的6500噸級黎明級巡邏船「朝月號」（PLH-35）等艦艇多出4倍以上，甚至與未來完成改裝的海上自衛隊「出雲級」多用途護衛艦噸位相當。而海保廳預計將編列複數年度預算用於該項工程，凸顯中共近年灰色地帶行動襲擾行徑，促使日本政府決定增建大型海保廳艦艇，藉此維繫執法能量與加強維護區域穩定。

