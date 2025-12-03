烏克蘭無人艇重創俄油輪 普廷怒嗆：切斷你們與海洋的連結

普廷2日在莫斯科出席一場投資論壇時，針對近期黑海局勢發表強硬談話。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對俄羅斯「影子艦隊」油輪接連遭到烏克蘭無人艇襲擊，俄羅斯總統普廷2日發出開戰以來最嚴厲的戰略威脅。他揚言，為了制止烏克蘭的「海盜行為」，俄羅斯可能採取「最激進的解決方案」，即徹底切斷烏克蘭通往海洋的所有通道，暗示意圖將烏克蘭變成一個完全的內陸國家。

據《路透》報導，普廷在莫斯科出席「俄羅斯呼喚！」（Russia Calling!）投資論壇時，針對近期黑海局勢發表強硬談話。普廷透過電視轉播表示：「最激進的解決方案就是把烏克蘭與海洋徹底切斷，這樣一來，海盜行為在原則上就不可能發生了。」

普廷進一步警告，俄軍將加強對烏克蘭設施與船隻的打擊力度，甚至揚言將對「幫助烏克蘭的國家」所屬油輪採取反制措施。這番言論顯示，黑海的戰火恐將波及第三方國家的商船，加劇區域航運風險。

影子艦隊遇襲 俄揚言報復

這波緊張局勢源於烏克蘭近期加強海上不對稱作戰。烏克蘭安全官員上週六證實，烏軍海軍無人艇在黑海襲擊了兩艘正前往俄羅斯港口載運石油的「影子艦隊」油輪。此外，2日稍早，一艘掛俄羅斯旗、載有葵花油的油輪在土耳其外海通報遭無人機攻擊，儘管13名船員無恙，且烏克蘭否認涉入該起特定事件，但已讓莫斯科當局大為光火。

自2022年2月入侵以來，俄羅斯雖已佔領烏克蘭南部與東部大片領土，並封鎖了亞速海，但烏克蘭仍牢牢控制著包括敖德薩（Odesa）在內的主要黑海港口，並成功透過無人艇戰術迫使俄國黑海艦隊後撤。

報導分析，普廷並未詳細說明如何執行「切斷出海口」的計畫，但這暗示俄軍可能將戰略目標重新鎖定敖德薩或尼古拉耶夫（Mykolaiv）等港口城市。若付諸實行，將是戰局的重大升級。

