美要彎道超車 斥資300億2年內大買34萬架無人機

〔記者吳哲宇／綜合報導〕俄烏戰爭開啟無人機時代，美國國防部對此已啟動一項規模達10億美元（約新台幣314億元）的「無人機優勢計畫」（DDP），目標在未來2年內快速採購多達34萬架低成本自殺無人機，並將單價壓低至2300美元（約新台幣7.2萬元）。

軍聞網站「The War Zone」報導，這項計畫是落實國防部長赫格塞斯今年7月簽署的無人機重大改革備忘錄。根據新政策，小型無人機系統（sUAS）不再被視為昂貴的飛行器，而是被定義為「消耗品」，位階等於手榴彈或彈藥。這代表基層指揮官將可直接採購與授權使用武器，以適應現代戰場的高消耗需求。

根據計畫，五角大廈預計在2026年7月前，完成首批3萬架無人機的交付，至2027年採購量將突破20萬架，最終目標是在2028年初完成總數約34萬架的部署。

報導指出，根據官方需求書（RFI），計畫將採取挑戰賽模式進行。計畫分為四個階段，參賽系統需在軍方操作員手中，完成包括在開闊地形進行10公里打擊，以及在模擬城鎮戰中進行1公里精準打擊兩項任務，且皆需攜帶至少2公斤的模擬酬載。

該模式目標是在每個階段結束後，無人機採購數量能夠增加，並降低單價，將從初期的5000美元逐步降至2300美元。第二階段結束後，供應商數量也將減少，最終將篩選出5家優勝廠商，負責大規模量產，過程中也會將每階段的結果以排行榜形式公開。

DDP計畫的另一個獨特之處在於，各階段之間不會進行供應商篩選或淘汰，且鼓勵未在任何階段入選的供應商參與後續階段。

報導說，首場競賽將於2026年2月展開，邀請25家廠商參與。第一階段結束後，競賽難度和作戰真實性將大幅提升，包括重要的反無人機系統挑戰。供應商需在各階段不斷收集回饋意見並改進設計，同時保持產能以保持競爭力。

報導指出，第一階段比賽結束後，將向至多12家供應商發出至少1000架無人機的固定價格訂單。供應商將承擔研發和製造風險，政府僅對已交付、檢驗合格並驗收的產品支付固定價格。

報導分析，儘管烏克蘭與俄羅斯早已投入數百萬架無人機進行作戰，美軍在此領域的步伐相對緩慢。DDP計畫的啟動，顯示五角大廈正試圖急起直追，透過建立穩固的工業基礎與供應鏈，確保美軍在未來衝突中，擁有壓倒性的無人機數量優勢。

