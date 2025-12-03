菲第2艘「馬爾瓦級」巡防艦服役 我輕巡可能改2027年交軍

菲律賓海軍12月2日宣布其向南韓採購的第2艘馬爾瓦級巡防艦「迪亞哥．西朗號」（FFG-07）正式服役，有效提升其專屬經濟海域的防衛能量。（菲律賓海軍Facebook）

〔記者陳治程／綜合報導〕菲律賓海軍昨（2）日宣布，其向南韓採購的第2艘馬爾瓦級巡防艦「迪亞哥．西朗號」於蘇比克灣的海軍基地正式服役，是該國暨「黎剎級」巡防艦後再有先進戰艦成軍，提升該國在專屬經濟海域的護衛能量；與此同時，我國建造中的2艘輕型巡防艦因零組件交付延宕，恐得到後（2027）年才能完工交軍。

菲律賓海軍今年9月迎來「迪亞哥．西朗號」（FFG-07）巡防艦返抵國門，駛入呂宋島西岸的三描禮士省，經過三個月的成軍前測試、訓練，本月在蘇比克灣的海軍基地正式服役，成為該國最新加入、配備垂直發射系統的先進巡防艦；《菲律賓國家通訊社》（PNA）報導則指出，該艦將大幅增強其在200浬「專屬經濟海域」（EEZ）內的巡邏、執法及護衛能量。

南韓現代重工打造的菲國「馬爾瓦級」巡防艦，排水量約3200噸，最大航程4500浬，是搭載AESA主動相位陣列雷達、垂直發射系統和近迫武器系統的先進戰艦，能反艦、反潛也可防空。（菲律賓海軍Facebook）

由南韓現代重工建造的「馬爾瓦級」巡防艦排水量3200噸，15節巡航速度下航程可達4500浬（約8300公里）；該級艦最大優勢在於同時能反艦、防空並反潛，除搭載AESA主動相位陣列雷達、76公厘艦砲，艦艏則有16單位垂直發射系統（VLS）、並在艦艉安裝土耳其製近迫武器系統（CIWS），搭配韓系反艦飛彈、反潛魚雷等武裝，提升全艦作戰能量。

在「馬爾瓦級」巡防艦服役前，該國最先進水面艦為「黎剎級」（Jose Rizal-class）巡防艦，隨著前者2艘到位，也宣告該國主力艦隊成形，未來將聯手搭檔，捍衛南海主權。

相較之下，我國海軍委由中信造船生產的「防空型」、「反潛型」輕型巡防艦原型艦，雖配備CMS330戰鬥管理系統、Type 997「匠師」雷達，可發射雄風、海劍二飛彈，但先前傳出受制於LM-2500燃氣渦輪主機交付延宕，全案現已延後2年結案，連帶影響海軍明（2026）年十月接艦的預劃期程。

