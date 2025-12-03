結束17年歹戲拖棚 美海軍接收最後一艘濱海戰鬥艦「克里夫蘭號」

美國海軍11月底接收第16艘「自由級」濱海戰鬥艦「克里夫蘭號」（LCS-31），這也是美軍所接收的最後一艘同型艦，此後全案告結。（美國海軍官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國海軍上（11）月底宣布，其採購的第16艘「自由級」濱海戰鬥艦「克里夫蘭號」交軍、預計明年初服役，這也象徵著長達17年的LCS計畫正式告結，其產線與同日遭腰斬的「星座級」巡防艦一同走入歷史。在美軍次世代戰艦問世前，將與伯克級驅逐艦聯手護海疆，執行海外各式前沿部署。

就在美國海軍部長費蘭（John Phelan）宣布棄造「星座級」巡防艦後續艦的11月26日，該軍也接收了第16艘「自由級」濱海戰鬥艦「克里夫蘭號」（LCS 31），宣告該級艦計畫告一段落，而最新加入的克里夫蘭號，預計明（2026）初正式服役，擔綱前沿部署（forward presence）、海上安全、海域控制（sea control）和區域嚇阻等戰區關鍵任務。

請繼續往下閱讀...

美國海軍指出，該艦是美軍第四艘以俄亥俄州克里夫蘭市（Cleveland, Ohio）命名的水面戰艦，前三艘分別為丹佛級巡洋艦（CL-21）、克里夫蘭級輕巡洋艦（CL-55），以及2011年退役、曾投入波灣戰爭和伊拉克戰爭的奧斯汀級兩棲船塢運輸艦（LPD-9）。

圖為11月中成軍服役的美國海軍獨立級濱海戰鬥艦「皮耶號」，為該級艦最後加入的新成員。（美軍DVIDS網站）

美軍的濱海戰鬥艦，是基於近岸低強度衝突設計而成，是巡洋艦、驅逐艦等大型戰艦協同作戰的「副手」。全艦隊分為自由級（Freedom-class）和獨立級（Indepedent-class）兩系列，首艦「自由號」（LCS-1）於2008年服役；然而，該系列艦在過去17年間面臨戰略環境變化、艦體後勤維保不易，及作戰性能受限等問題，部分艦艇服役約十年上下便「被退役」。

而在美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）上月提出「自由兵工廠」（Arsenal of Freedom）概念後，也就此告別了飽受批評的濱海戰鬥艦和成本飆升的星座級巡防艦，根據最新規劃，美海軍未來將轉向研究小型水面戰艦，以彌補上述計畫終結或取消後，所形成的戰力缺口。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法