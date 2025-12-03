防以色列再打中東盟友 美國在卡達、巴林啟用雙邊聯合防空中心

美軍中央司令部1日在巴林啟用雙邊聯合防空中心。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕今年9月以伊衝突期間，以色列無預警飛彈空襲卡達，震驚盟友美國，為防止類案再生，並鞏固友盟關係，美軍中央司令部近2個月分別在卡達、巴林啟用雙邊聯合防空中心。

星條旗報報導，在美國總統川普簽屬行政命令保衛卡達後，美軍中央司令部11月在卡達烏代德空軍基地啟用了中東第一個雙邊聯合防空指揮所，該單位將促進美國與卡達在追蹤和防禦空襲方面有更多合作，尤其是來自伊朗的威脅。司令庫珀表示，該設施將強化雙邊未來數年的區域安全合作。

隨後，美軍在本月1日，啟用了卡達鄰國巴林的雙邊聯合防空中心，該地區擁有美國海軍在中東最大的基地，同時也是中央司令部和第5艦隊的總部。

中央司令部表示，該指揮所將由美國和巴林部隊共同駐守，作為整合防空規劃、協調與作戰的樞紐。

與此同時，國國防部國防安全合作局（DSCA）1日宣布，美國國務院已批准一筆總金額4.45億美元（約新台幣139.7億元）的對巴林軍售案，並進入「知會國會」程序。這筆軍售案將有助於巴林37架F-16V戰機，得以獲得更妥善的後勤維護，並有著充裕的零組件來維繫該國空防能量。DSCA並強調，巴林是中東地區政治穩定與經濟進步的重要力量。

