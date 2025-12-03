F-16V軍購終於有進度 空軍參謀長李慶然曝本月將進行飛測

空軍參謀長李慶然1日證實，目前在美國的F-16V，本月將開始飛行測試。（資料照）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕國防部原定明年底前獲得66架F-16V block70（F-16V BLK70）戰機，卻因供應鏈、生產線等因素出現延宕風險，在第一架戰機今年3月出廠後，迄今無後續消息。不過，空軍參謀長李慶然1日證實，目前在美國的F-16V，本月將開始飛行測試。

民進黨立委李坤城1日於外交及國防委員會質詢時關切國軍對美採購66架F-16V的延宕是否得到緩解，明年能否順利交機。對此，李慶然表示，不僅美國廠加班趕工組裝，飛行測試也提早到本月開始進行。

李慶然另補充，從本會期開始不斷的在催促，也不斷的一直在加強，事實上產線已從上個會期提報的50架，進步到54架戰機正在組裝，且還在持續的在增加當中；據了解，空軍預計其中10架在年底會完成組裝。

先前國防部則表示，就國防部了解，美方成立專案小組，同時洛馬公司不管是平假日，都採取加班方式，讓台灣採購的戰機能加快生產時程，完成生產之後，盡早測試把戰機遞交給我方，投入整體防線。

