談判破局？普廷嗆「隨時準備與歐洲開戰」川普女婿親赴莫斯科無功而返

〔編譯陳成良／綜合報導〕儘管美國總統川普派出女婿庫許納（Jared Kushner）與特使魏科夫（Steve Witkoff）親赴莫斯科進行馬拉松式談判，試圖終結俄烏戰爭，但雙方顯然未能打破僵局。俄羅斯總統普廷甚至在會後發出驚人警告，指責歐洲國家阻礙和平，並揚言若歐洲挑起衝突，俄羅斯「現在就準備好」與歐洲開戰。

據《衛報》報導，庫許納與魏科夫2日抵達克里姆林宮，與普廷及其核心幕僚進行了長達5小時的會談。然而，克里姆林宮外交顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）事後向俄媒坦言，雙方「對於解決烏克蘭危機的距離，既沒有拉近也沒有變遠」，直言還有大量工作要做。

鄂夏柯夫指出，雖然會議具有建設性，但雙方在關鍵議題上仍無共識，特別是關於未來俄烏和平協議中的「領土控制線」。他透露，普廷對美方提出的部分方案表達了批評甚至負面的態度，這顯示美方原本寄望透過此次會面確立和平框架的期待已經落空。

普廷怒批歐洲搞破壞 揚言隨時開戰

普廷在會談開場時展現了強硬姿態，將砲口對準歐洲盟友。他指控歐洲列強正在破壞美國政府實現烏克蘭和平的努力，並稱歐洲提出的結束戰爭要求對俄羅斯而言是「不可接受的」。

普廷語帶威脅地表示：「俄羅斯不打算與歐洲作戰，但如果歐洲發起（戰爭），我們現在就準備好了。」他更痛批歐洲國家是站在「戰爭的一方」。

在外交桌上施壓的同時，普廷也宣稱在戰場取得重大勝利。他在會談前夕視察指揮中心時表示，俄軍已攻下烏東戰略重鎮波克羅夫斯克（Pokrovsk）。儘管烏克蘭官員對此說法表示異議，但軍事分析師普遍認為俄軍已控制該城大部分區域。波克羅夫斯克曾是烏軍重要的後勤樞紐，其陷落將重創烏克蘭在頓巴斯地區的防禦能力。

此外，針對烏克蘭近期襲擊俄羅斯在黑海的「影子艦隊」油輪，普廷將其定性為「海盜行為」，並威脅將升級對烏克蘭港口及任何進入港口船隻的打擊力度。隨著戰場態勢向俄方傾斜，俄羅斯官媒《共青團真理報》甚至評論稱，美國在過去10天內第三次試圖施壓烏克蘭投降未果，暗示俄羅斯未來的停戰條件將更加嚴苛。

