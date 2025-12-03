自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

李在明稱在美國建造核潛艦極其困難 希望於南韓生產

2025/12/03 14:21

南韓總統李在明今（3）日表示，根據與美國達成的協議，在美國建造核動力潛艇極其困難。（美聯社）南韓總統李在明今（3）日表示，根據與美國達成的協議，在美國建造核動力潛艇極其困難。（美聯社）
〔編譯謝宜哲／綜合報導〕南韓總統李在明今（3）日表示，根據與美國達成的協議，在美國建造核動力潛艦極其困難。

根據《法新社》報導，南韓預計在獲得美國批准供應受限核燃料後，加入少數擁有核動力潛艦的國家行列，但潛艦的生產地點目前尚不明確。

雖然美國總統川普在真實社群（Truth Social）上稱，南韓將在美國費城造船廠，建造核動力潛艦。但李在明3日在記者會上指出，此問題仍需繼續談判。

李在明說：「我們的角度來看，在那裡（美國）生產核潛艦極其困難。我完全理解這樣做的願望，但我們需要務實考慮這是否真的可行。」

李在明強調，南韓的立場始終是在國內生產核動力潛艦。他補充，南韓的要求並非美國替南韓造潛艦，或美國把相關技術交給南韓。

李在明稱「我們的立場很簡單，我們會用自己的技術造，所以美國只需允許供應核燃料。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中