李在明稱在美國建造核潛艦極其困難 希望於南韓生產

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕南韓總統李在明今（3）日表示，根據與美國達成的協議，在美國建造核動力潛艦極其困難。

根據《法新社》報導，南韓預計在獲得美國批准供應受限核燃料後，加入少數擁有核動力潛艦的國家行列，但潛艦的生產地點目前尚不明確。

雖然美國總統川普在真實社群（Truth Social）上稱，南韓將在美國費城造船廠，建造核動力潛艦。但李在明3日在記者會上指出，此問題仍需繼續談判。

李在明說：「我們的角度來看，在那裡（美國）生產核潛艦極其困難。我完全理解這樣做的願望，但我們需要務實考慮這是否真的可行。」

李在明強調，南韓的立場始終是在國內生產核動力潛艦。他補充，南韓的要求並非美國替南韓造潛艦，或美國把相關技術交給南韓。

李在明稱「我們的立場很簡單，我們會用自己的技術造，所以美國只需允許供應核燃料。」

