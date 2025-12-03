緊盯俄軍飛地！英RC-135W偵察機繞飛加里寧格勒 蒐集電磁訊號

英國空軍 RC-135W「鉚接」電子偵察機（Rivet Joint）近期加強對俄羅斯飛地加里寧格勒的偵察飛行，負責截聽雷達與通訊訊號。圖為該型機執行任務的畫面。（圖：英國皇家空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕北約與俄羅斯的軍事角力持續在波羅的海上空上演。英國空軍（RAF）一架RC-135W「鉚接」電子偵察機（Rivet Joint），近日被發現針對俄羅斯飛地加里寧格勒（Kaliningrad）進行了密集的情報蒐集飛行。飛行追蹤數據顯示，這架偵察機在該區域執行了長距離的「跑道式」（racetrack pattern）繞飛，顯示西方國家對俄軍動態的高度關注。

據《英國國防期刊》（UK Defence Journal）報導，這類針對波羅的海地區的巡邏任務雖然行之有年，甚至早於2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭之前就已存在，但隨著戰事持續，相關任務的操作節奏已明顯提升。英國、美國與其他北約盟國在該區域協調出近乎持續性的空中存在，目的不僅是蒐集情報，更帶有威懾意味。

與隱密的情報監視偵察（ISR）飛行不同，RC-135W 的任務通常刻意在民用航班追蹤服務上「可見」。報導分析，這種做法提供了一定程度的透明度，讓外界觀察者能夠確認北約在該區域的活動，向俄方傳遞明確的軍事訊號。

英國皇家空軍目前操作3架RC-135W偵察機。這款飛機被描述為能夠利用專業的武器系統軍官與操作員團隊，對「電磁頻譜元素」進行測量。其核心任務是攔截、識別並分析通訊、雷達及其他電子訊號，為指揮官提供即時且可採取行動的情報。

雖然該型機在英軍的正式代號為「空中尋求者」（Airseeker），但軍事界仍普遍以美軍代號「鉚接」（Rivet Joint）稱呼。

由加油機改裝 續航力驚人

RC-135系列是源自C-135機身的長青偵察機家族，自1960年代以來經過多次升級。英國透過「空中尋求者計畫」（Project Airseeker），將3架 KC-135R 加油機改裝為RC-135W電子偵察機，以取代退役的寧錄 R1（Nimrod R1）偵察機。這些飛機於2013年至2017年間陸續服役，隸屬於皇家空軍第51中隊。

