攔截高度100公里！德國啟用「箭三」飛彈防禦系統 首度部署以色列境外

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對俄羅斯帶來的安全威脅，德國強化防空戰力邁出關鍵一步。據軍事媒體《Defense News》報導，德國首套長程飛彈防禦系統「箭三」（Arrow 3）於3日以初始配置正式服役。這款由以色列與美國共同研發的尖端武器具備在「大氣層外」攔截目標的能力，這也是該系統史上首度部署於以色列境外。

報導引述德國媒體《每日鏡報》（Tagesspiegel）指出，這套系統將部署於柏林南方約64公里處、橫跨布蘭登堡邦與薩克森-安哈特邦的霍爾茨多夫空軍基地（Fliegerhorst Holzdorf）。德國國防高層預計將出席儀式，正式宣告該系統具備「初始作戰能力」（IOC）。雖然德國空軍發言人以不評論未來事件為由拒絕證實，但相關部署計畫已按時程推進。

這是德國政府在2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭後，推動再武裝計畫中最重大的採購案之一。德國於2023年決定斥資約40億美元（約新台幣1251億元）購買3套「箭三」系統。每一套系統包含4具發射器，每具發射器裝填6枚待發飛彈。

「箭三」系統以其強大的攔截性能聞名。據報導，其攔截飛彈的飛行射程可達2400公里，作戰高度則達到100公里。這意味著它能在敵方彈道飛彈飛越太空的飛行階段就予以攔截摧毀，是大氣層外防禦的關鍵一環。

該系統的實戰效能已在中東獲得驗證。以色列曾於2023年11月9日使用「箭三」成功攔截一枚從葉門發射的彈道飛彈，創下該系統的首次戰時攔截紀錄；此外，以色列官員也證實該系統曾擊落伊朗發射的彈道飛彈。

鞏固歐洲天空之盾 德國成防空樞紐

依照規劃，除了首套部署於柏林附近的系統外，德國預計在本年代末期（2030年前）將另外兩套系統分別部署於北部的什勒斯維希-霍爾斯坦邦（Schleswig-Holstein）與南部的巴伐利亞邦（Bavaria），形成覆蓋全德國的防護網。

此次部署不僅強化了德國自身防衛，也鞏固了其作為西歐防空領頭羊的地位。德國於2022年發起「歐洲天空之盾倡議」（European Sky Shield Initiative, ESSI），旨在推動歐洲各國聯合採購並整合防空系統，目前該倡議已擁有24個成員國，防禦範圍從北極海延伸至中東。

