越南軍艦今年曾穿台海 蘇紫雲：不樂見中國掐航運咽喉

圖為停在西貢河上的兩艘越南海軍「閃電級」飛彈快艇。（美聯社資料照）

〔記者陳治程／台北報導〕外媒《路透》上月揭露，紐西蘭一艘油彈補給艦月初穿越台海卻遭共軍跟蹤、模擬攻擊，引發熱議；國安局長蔡明彥今天更透露，今年已有8國軍艦穿越台海，越南也在其中。國防院學者蘇紫雲分析，此舉凸顯鄰國不樂見中國一手掐住這條航運要道，且越南巧用美、中角力爭取國家利益，身處利益「蛋黃區」的我國，宜用平常心看待。

國安局長蔡明彥今（3）日受邀出席立法院外交及國防委員會，與外交部長林佳龍就「美中領導人再次電話通聯後對國際秩序及區域情勢之發展」進行報告，並備質詢。期間，蔡明彥透露，今（2025）年以來共計有8國軍艦，穿越台灣海峽12次，不過，這當中除西方的美、英、法、加，印太地區的日、澳、紐7國友邦外，與中國交好的越南也在其中，引發討論。

請繼續往下閱讀...

國防院學者蘇紫雲分析，越南今年以來在政經上與美國的配合度提升，在商業利益的實際考量下，此舉不外乎在傳達台海作為國際海域的訊息，也試圖運用大國角力，爭取國家利益，與我國利益平行。（本報資料照）

對此，國防安全研究院戰略與資源研究所所長蘇紫雲分析，越南軍艦穿越台海，結果上可視為越南跟進其他盟邦、與美國配合的政治信號；他表示，美軍軍艦2020至2024年間穿越台海的次數從15次降至5次；相較之下，盟邦穿越台海的次數則明顯上升，諸如荷、土，德國軍艦，以及與北京友好的越南也在其中，足見華府正結合盟邦或區域友邦力量，藉以制衡中國。

經濟面來看，蘇紫雲說，越南軍艦穿越台海一事，再次凸顯鄰國並不樂見中國箝制這條南北航運的關鍵要道。根據聯合國統計，台海在全球航運量佔比達51%，對東南亞諸國、日韓、歐陸國家都至關重要，若中國真實質掌握台海，將有利於北京當局掌握四海（黃海、渤海、台海及南海），相對削弱越南等東南亞國家在南海議題上的話語權。

圖為美軍堤康德羅加級飛彈巡洋艦「史莫斯號」（CG 62），2022年穿越台灣海峽之情形。（美國海軍第七艦隊官網）

蘇紫雲總結，越南近年在外交策略有朝美國靠近的態勢，從該國完全配合川普（Donald Trump）對等關稅政策一事能窺知一二；他也指出，河內當局也正運用美、中間的大國角力，爭取自身國家利益，而這些利益正好與台灣平行，我國可以平常心看待，無須過多政治解讀。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法