爭奪電磁頻譜霸權！智庫：中國強化南海3大人工島電子戰能力

華府智庫報告揭露，中國正升級南海島礁的電子戰與監視設施，意圖掌控電磁頻譜。圖為中國在南沙群島擴建的渚碧礁（Subi Reef），可見島上建有長型飛機跑道、雷達站與密集的軍事建築。（彭博檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕南海局勢持續緊繃，中國在該海域的軍事化行動並未停歇。據《彭博》引述華府智庫「亞洲海事透明倡議」（AMTI）3日發布的最新報告顯示，中國近期大幅升級了南沙群島佔領島礁上的監視與電子戰系統，旨在加強防禦並擴大情報蒐集範圍，意圖在未來可能爆發的衝突中，爭奪關鍵的「電磁頻譜」控制權。

鎖定美濟、渚碧、永暑礁 增設雷達天線

AMTI檢視衛星影像後發現，中國在過去兩年間對美濟礁（Mischief Reef）、渚碧礁（Subi Reef）和永暑礁（Fiery Cross Reef）進行了最大規模的設施變更。這些升級包括增設新的雷達站、天線陣列，以及加固既有設施。

報告指出：「這些升級凸顯了中國基地的一項主要功能，即提供南海地區無與倫比的情監偵（ISR）覆蓋。」這些設施不僅用於支援中國海警與海軍的日常行動，更具備戰略意圖，讓北京能夠在發生衝突時，「與其他國家爭奪電磁頻譜的使用權」，干擾或截斷敵方的通訊與導航。

除了電子戰層面，報告也警告中國正在強化「動能打擊」（kinetic）的潛力。衛星影像顯示，美濟礁西部與北部邊緣在2023年間修築了土壘防禦工事。雖然這些陣地目前大多閒置，但AMTI評估，其設計「極可能足以容納各種公路機動武器平台，包括火砲或火箭發射車」，顯示中國隨時能將這些前哨基地轉化為攻擊發起點。

美派死神無人機助菲 越南加速造島

面對中國的軍事擴張，與中國在南海頻爆衝突的菲律賓，已請求盟友美國部署MQ-9A「死神」（Reaper）無人機，以提升海域感知能力；美軍陸戰隊上月證實已暫時部署該型無人機。

此外，另一聲索國越南也正加速在南沙群島的造島工程。AMTI先前估計，越南創造的人工陸地面積已達中國的70%，並有望超越北京。不過報告也坦言，雖然河內當局在填海造陸的規模上可能較容易追上北京，但在電子情報與監視網絡的佈建上，仍難以望其項背。

