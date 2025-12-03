自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

兵推「台灣有事」24情境中共只勝2次 專家曝觀察重點

2025/12/03 18:46

政治大學國關中心主任王信賢。（記者廖振輝攝）政治大學國關中心主任王信賢。（記者廖振輝攝）

〔記者楊綿傑／台北報導〕日本首相高市早苗「台灣有事」言論，引發中國強烈反彈報復，媒體揭露主因在於之前美國智庫的兵推，美日聯手情況下可以在24次模擬中贏得22次。對此，專家認為，兵棋推演要考量的因素很多，包括角色及周邊因素都具備複雜性，但重點在於過程，發生戰爭的因素如何能夠排除，才能解決問題。

日媒報導，前海上自衛隊幹部的書中指出美國智庫CSIS 2023年公布中國軍事侵略台灣的兵棋推演結果，在24種不同情境模擬中，台美日聯手有22次獲勝，2次會導致失敗的原因包括美國未對台灣有事進行軍事干預，以及日本採取中立不允許美軍使用基地等，突顯美日協防台灣的重要性。

政治大學今天宣布，國關中心成立「兵棋推演學院」，教育、推廣相關概念並培訓人才。國關中心主任王信賢分析，兵棋推演重點在於推的是過程，不一定是推勝負，而且在推勝負的時候，國際的情勢同時是變化萬端，其中必然還有其他的角色，例如在此次台灣有事的情境下，24次模擬中，美日聯手可以獲勝22次。但實際上也還會有如俄羅斯的角色、朝鮮半島南北韓的角色等，有太多太多的角色存在，推演過程可能排除了其他的因素，若是加入了這些因素必然會更加的複雜。

另外，王信賢提到，各種兵棋推演除了軍事之外，還有政治、經濟、外交等各方面的因素必須得加進來，所以除了角色不同的行動者，還有不同的因素必須得放進來看才會完整。更重要的是，進行兵棋時，常常關注的是整個過程有哪些東西必須要留意，或是要發生戰爭前，有沒有哪些因素的存在必須把它排除掉，才有助於解決相關的問題。過去其實美軍五角大廈也針對西大平洋美中之間發生軍事衝突的內容兵推過許多次，勝負都有，都是可以作為參考。

政大國關中心「兵棋推演學院」揭牌儀式，政治大學校長李蔡彥（中）、國關中心主任王信賢（右）、國民黨立委陳永康（左）主持。（記者廖振輝攝）政大國關中心「兵棋推演學院」揭牌儀式，政治大學校長李蔡彥（中）、國關中心主任王信賢（右）、國民黨立委陳永康（左）主持。（記者廖振輝攝）

