美新型自殺無人機部署中東 仿伊朗「見證者-136」反殺

烏克蘭駐倫敦大使館10月在英國國會的記者會上，展示烏方取得的伊朗見證者-136型無人機。（美聯社）

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國《華爾街日報》3日報導，美國五角大廈部正將一款新型自殺式無人機部署到中東，此機仿照伊朗「見證者-136」（Shahed-136）設計，顯示美方已改採用低成本卻具實戰效益的武器系統。這一重大戰略轉變呼應伊朗過去回收美軍無人機並逆向工程仿製的戰術，也是戰爭部長赫格塞斯推動「無人機優勢」倡議的早期成果，旨在簡化軍購、扶持本土產業，加速低價無人機投入前線。

美國戰爭部（國防部）3日宣布成立「天蠍打擊特遣隊」（Task Force Scorpion Strike），是美軍首支在中東部署的單程攻擊無人機部隊。這支新無人機中隊的成立，目標是加速新科技從研發到部署，2026年底前達成「每60天部署一項新能力」。裝備由亞利桑那州「光譜工坊」（SpektreWorks）公司研發，透過逆向工程複製「見證者-136」。「見證者」無人機長期被德黑蘭及盟友用於襲擊美軍與商船，俄羅斯大量投入烏克蘭戰場，造成嚴重威脅。

這次部署距離2024年初伊朗無人機襲擊約旦美軍前哨、造成3名美軍喪生事件尚不足兩年。這也顯示五角大廈逐步捨棄昂貴且研發冗長的高階平台，以應對敵方廉價武器的持續威脅。值得注意的是，攔截這類無人機的成本往往高於其造價。

FLM-136無人機外觀與伊朗「見證者-136」相似，三角翼展約2.4公尺，可由彈射器、火箭助推或車載系統發射。（擷取自SpektreWorks公司官網）

中央司令部發言人霍金斯上尉說，SpektreWorks開發的FLM-136（又稱「盧卡斯」Lucas）外觀與「見證者-136」相似，三角翼展約2.4公尺，可由彈射器、火箭助推或車載系統發射，部署彈性高。無人機全自主運作，依靠感測器與人工智慧導航，續航約6小時。單價僅3萬5千美元，遠低於通用原子能公司 MQ-9「死神」的1600萬美元。

智庫「蘭德」公司專家凱特琳．李指出，雖然中國等對手難以複製美製戰機的複雜技術，但隨商用電子普及，小型無人機結構簡單，逆向工程更容易。在烏克蘭戰爭中，雙方已互相仿製無人機並大量使用市售零件，未來此類案例將更普遍。她補充，美軍過去逆向工程多用於訓練靶標，這次直接投入實戰，堪稱重大轉變。

