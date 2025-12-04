聯手狩獵俄潛艦！英挪組「26型巡防艦」聯合艦隊護北大西洋海纜

英國與挪威宣布將共組艦隊獵殺俄羅斯潛艦，以保護關鍵海底基礎設施。圖為英國皇家海軍直升機在北海海域，嚴密監控一艘浮出水面的俄羅斯潛艦。（圖取自英國皇家海軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對俄羅斯對海底基礎設施日益嚴峻的威脅，英國與挪威4日宣布簽署一項新的防衛公約。根據協議，兩國海軍將共同運作一支由先進作戰艦組成的聯合艦隊，在北大西洋「狩獵俄羅斯潛艦」（hunt Russian submarines），以確保關鍵的海底電纜與能源管線安全。

據《法新社》報導，這項協議建立在挪威於9月宣布斥資100億英鎊（約新台幣4176億元）向英國購買至少5艘「26型巡防艦」（Type-26 frigates）的基礎上。公約規定，兩國將以「可互換」（interchangeable）的方式，共同操作一支總數達13艘的英製26型巡防艦隊。

英國國防部聲明指出，這支聯合艦隊將重點監控格陵蘭、冰島與英國之間的海域（即戰略要地GIUK缺口），追蹤俄羅斯海軍活動，「防禦傳輸關鍵通訊、電力與天然氣的水下電纜及管線」。

英國國防部數據顯示，過去2年來，俄羅斯船隻在英國水域的目擊事件大幅增加了30%，顯示莫斯科正加強其水下活動。英國國防大臣希利（John Healey）上月更發出警告，指控俄羅斯偵察船「揚塔爾號」（Yantar）今年二度闖入英國水域，甚至將雷射瞄準英國空軍飛行員，行徑「極度危險」。

近期歐洲多條海底電信與電力電纜疑似遭到人為破壞，引發英國與北約盟國的高度警惕。專家與政界人士指控，這是莫斯科針對支持烏克蘭的西方國家所發動的「混合戰」（hybrid war）。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）與挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Store）共同視察蘇格蘭北部的皇家空軍基地時強調，在深刻的全球不穩定時刻，必須與國際夥伴合作以捍衛國家安全。

