問一下也不行 俄知名部落客問擊沉四川艦要幾枚飛彈 微博大炸鍋

〔記者吳哲宇／綜合報導〕中國076型兩棲突擊艦首艘艦「四川號」海上測試中，有一位俄羅斯知名部落客軍官公開了一份據稱是由俄水兵拍攝「四川號」海測的照片，並在社群詢問想知道擊沉「四川號」需要多少枚Kh-31A反艦飛彈。沒想到這則貼文流傳到微博，便引起軒然大波，許多中國網民威脅肉搜，甚至要求俄國防部道歉，當然至今並無得到任何回應。

軍聞網站「Defence Blog」報導，網名「戰轟機」（Fighterbomber）的圖馬諾夫（Ilya Tumanov）近日在Telegram發布這則貼文詢問，他是一位知名的俄羅斯部落客，普遍被認為是俄羅斯空軍的現役軍官。

他分享的照片據稱是由俄羅斯水兵在「四川號」海測海域拍攝的，但當他的這則貼文流傳到微博後，卻引起網民眾怒，有網民不僅認為這是一種辱華，許多網民更認為，這篇貼文是對重要國防夥伴的敵對姿態。網民迅速鎖定拍攝照片的俄羅斯海軍身分，部分用戶甚至威脅，要「肉搜」他們，並公布個資，以作為「網路報復」。還有些用戶要求俄羅斯國防部正式道歉，並要求永久禁止圖馬諾夫及拍攝照片的俄羅斯水兵入境中國。

報導說，這顯示兩國雖然保持戰略密切互動的軍事形象，但其實關係意外的脆弱，儘管可能只代表個人言論，但中國軍事觀察家普遍認為與軍方過從甚密的人士發佈這類貼文是不可取的。

