日放寬裝備出口提升國際影響力 援烏8.2億排雷裝備

日本與烏克蘭就於本2日簽署協議，將提供40億日圓（約新臺幣8.2億元）的人道排雷援助。（圖取自X@MVS_UA）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕俄烏戰爭不見停戰曙光，美國停止對烏軍援，由歐洲取而代之。而日本雖然因法規限制難以軍援烏克蘭，但人道援助卻相當多，日本與烏克蘭就於本2日簽署協議，將提供40億日圓（約新臺幣8.2億元）援助，協助烏國進一步提升排雷能力。

「日本放送協會」（NHK）報導，，日本政府於10月在東京舉行、支持烏克蘭排雷工作的國際會議期間公布這項金援消息，並指出該筆資金將協助基輔當局，用於採購排雷系統和其他相關設備。日本駐烏克蘭大使中込正志和烏國內政部長克利孟科，則在2日於基輔舉行的儀式上正式簽約。 請繼續往下閱讀... 中込正志強調，清除地雷對維護關鍵基礎設施安全等諸多方面都至關重要，期許日方能妥善運用專業知識和經驗，在排雷領域提供烏國必要支援；克利孟科也對日本的援助表達感謝，直言此舉不僅涉及先進技術與裝備，更是對烏國民眾生命安全和永續發展的重要投資。 此外，東京當局也宣布將與聯合國開發計畫署（UNDP）合作，提供15套專為抵禦爆炸衝擊波和彈片而研發的特製防護服，預計2026年2月便能開始在烏東等戰場前線投入使用。 根據日本外務省新聞稿，除了援助排雷裝備，還包括未爆彈處理設備、重型機具、受害者的醫療設備，以及推廣風險迴避教育等。 根據俄烏戰爭三週年統計數據，日本雖然僅軍援烏克蘭7千萬美元，人道援助卻高達113億2千萬美元，總援助金額甚至高於加拿大、法國等。 除了排雷設備，日本還援助重型機具等，協助清除受炸彈汙染土地。（圖取自X@NewVoiceUkraine）

